Kunst Aus Einzelteilen wird ein Ganzes

Von japanischer Kunst und Kultur beeinflusst

Rolf Kurz wurde 1980 in Stuttgart-Bad Cannstatt geboren. Aufgewachsen ist er in Stimpfach, wo er die Grundschule besuchte. Sein Abitur machte er 1999 auf dem Albert-­Schweitzer-Gymnasium in Crailsheim. Nach dem Zivildienst in einem Kindergarten in Aalen begann seine Studienzeit.

Kurz studierte Geschichte an der Albert-­Ludwigs-Universität in Freiburg und an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg und Kunsterziehung an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein. Er hatte zwei Studienaufenthalte in Japan, die seinen künstlerischen Stil beeinflussten. Während seines Studiums hat er sich mit mehreren Aspekten Japans auseinandergesetzt, so zum Beispiel der japanischen Geschichte oder des japanischen Bildungssystems, der japanischen Kunst, und auch der japanischen Kultur im Allgemeinen. In seiner Examensarbeit „Die Widerspiegelung japanischer Denk- und Wahrnehmungsweisen in der westlichen Bildhauerei der Moderne (an ausgewählten Beispielen)“ zeigt er Bezüge zwischen der japanischen Kultur und dem künstlerischen Werk des Schweizer Bildhauers Romen Signer auf.

Nach Abschluss des Studiums erhielt er ­einen Lehrauftrag für Kunstdidaktik an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein. 2012 war er Dozent an der Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater ­Baden-Württemberg auf Schloss Rotenfels. Von 2012 bis 2014 machte er sein Referendariat am Gymnasium bei St. Michael in Schwäbisch Hall. Seit 2014 ist Kurz Studienrat am Theodor-­Heuss-Gymnasium in Schopfheim bei Lörrach.

Ausstellungen hatte Kurz unter anderem 2011 unter dem Titel „Art Contact“, gemeinsam mit Stephan Wolter an der GGS Heilbronn, 2012 und 2013 mit Klaus Fischer in der Rathausgalerie Aalen sowie in den Galerien für Kunst und Technik in Schorndorf. Viel beachtet war die Ausstellung zusammen mit seinem ­Vater Rudolf Kurz im Hofratshaus in Langenburg im Jahr 2013. 2016 stellte er unter dem ­Titel „Konkret plus“ mit Leni Marx im Land­rats­amt Schwäbisch Gmünd aus und im vergangenen Jahr gemeinsam mit Klaus Fischer in der städtischen Galerie Villa Streccius in Lan­dau („The Space Between“). Darüber hinaus hat Kurz an den Landesgartenschauen in Schwäbisch Gmünd und Öhringen teilgenommen und ist beteiligt an den Skulpturenpfaden in Halle, Marburg, Bad Schlema und Wasseralfingen. hof