Kirchberg Aus Dankbarkeit für andere da

Kirchberg / Sebastian Unbehauen

Drei Jahrzehnte ist es her, dass in Lobenhausen ein großer Wunsch in eine Vereinsgründung mündete: Seit 1988 gibt es den „Dorfgemeinschaft Lobenhausen e.V.“, 20 Jahre lang stand Lieselotte Krämer an seiner Spitze. Sie erinnert sich noch genau, wie es auf einmal keinen Laden und keine Wirtschaft mehr im Ort gab, keinen Mittelpunkt, keinen Treffpunkt, außer der Kirche. Und sie erinnert sich an das Gefühl, „immer am Schluss“ zu stehen – schließlich liegt Lobenhausen politisch betrachtet am Kirchberger, kirchlich am Crailsheimer Rand.

Kommunalpolitisch „mussten wir viele Hürden überwinden“, um die Idee Dorfgemeinschaftshaus Realität werden zu lassen, sagt Krämer. Die Lobenhausener taten’s und packten kräftig an: 5000 Arbeitsstunden leisteten sie bis alles fertig war und sie im Mai 1994 Eröffnung feiern konnten.

Bereits im Winter zuvor hatte Krämer einen Adventsnachmittag für Ältere ins Leben gerufen, den sie anschließend Jahr für Jahr bis 2017 organisierte. „Beim ersten Mal haben die Gäste am Anfang gar nicht viel miteinander geschwätzt. Da ist mir klar geworden, dass die alten Leute – gerade Frauen – oft einsam in ihrem Kämmerle saßen, ganz ohne Ansprache. Das wollte ich ändern.“ Es hat sich ganz gewaltig was geändert: Schon vom zweiten Jahr an gab’s ein großes Hallo, sogar Nicht-mehr-Lobenhausener reisen an, der Kirchberger Bürgermeister und der Gaggstatter Ortsvorsteher sind immer dabei.

Heuer hat Bürgermeister Ohr Krämer an dem Nachmittag einen Stadtkrug und einen Weihnachtsstern für ihr großes ehrenamtliches Engagement überreicht. Die 79-Jährige freute sich sehr – nicht zuletzt auch darüber, dass sie mit Marianne Göller-Ohr und Helga Fuchs Nachfolge-Organisatorinnen des Adventstreffs gefunden hat. Dem Dorfgemeinschaftsverein saß derweil zunächst zehn Jahre lang Krämers Sohn Jörg vor, jetzt ist es Paul Wüstner.

Ende der Rufbereitschaft

Kurzum: Die Dinge sind geregelt, das „i.R.“ steht bei Lieselotte Krämer jetzt tatsächlich für „im Ruhestand“ und nicht wie bisher für „in Rufbereitschaft“. Wobei natürlich gilt: Niemand musste sie zwingen, zu helfen. Es liegt einfach in ihrer Natur. „Ich setze mich für ein bisschen mehr Gerechtigkeit ein, für Menschen, für meine Nächsten“, sagt Krämer.

Warum sie ist wie sie ist, dafür kann man diverse Gründe finden. Zum Beispiel, dass sie Ur-Lobenhausenerin ist und den Ort einfach liebt. Dass sie in ihrer Kindheit auf dem Lande gelernt hat, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Dass sie als älteste von sechs Schwestern auf einem Bauernhof früh Verantwortung übernehmen musste. Und: Dass sie weiß, wie es sich anfühlt, nicht auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen.

Als junges Mädchen erkrankte Krämer an Kinderlähmung, 1945, kurz vor Kriegsende, fuhr ein VW-Käfer, in dem NSDAP-Parteibonzen vor den Amerikanern flüchteten, sie an. Mit doppelt gebrochenem Bein und malträtiertem Arm lag sie im Keller eines Bauernhofes, der den Dorfbewohnern als Schutzraum diente, und hörte die tieffliegenden Bomber.

Höhen und Tiefen

Auch später in ihrem Leben hatte Krämer mit schweren Krankheiten zu kämpfen. „Ich habe die tiefsten Tiefen erlebt und auch das Gegenteil“, sagt sie. Auf der Plusseite des Lebens verbucht sie ihre 45-jährige Tätigkeit im Crailsheimer Milchwerk, wo sie bereits ihre kaufmännische Ausbildung absolviert hatte.

Geblieben ist Dankbarkeit, die auch aus ihrem christlichen Glauben erwächst und Quelle ihres Engagements war: als eine der ersten Kirchengemeinderätinnen und Ortschaftsrätinnen in der Region beispielsweise und im Ruhestand dann als Begleiterin Dutzender sterbender Menschen in der Hospizarbeit. „Ich konnte das alles nur machen, weil ich meine Familie, meinen Mann und meine zwei Buben hatte“, betont sie. „Das war immer ein Geben und Nehmen.“

Heute ist Krämer froh, wenn sie auch mal ihre Ruhe hat. Und sie hat es unheimlich genossen, den Adventsnachmittag als normaler Gast zu erleben: „Das war so wunderbar!“