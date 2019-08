Die 13. Tour de Hohenlohe führt am 7. und 8. September durch die Region. Pro Tag können die Teilnehmer zwischen zwei Strecken wählen. Start und Ziel ist Gründelhardt.

Mit der „Tour de Hohenlohe“ will der Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, wieder Hunderte Radler nach Hohenlohe locken. Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung ist Frankenhardt-Gründelhardt, heißt es in der Ankündigung.

Pro Tag können die Teilnehmer zwischen zwei Rundtouren wählen. Die Streckenlänge am Samstag beträgt 71 oder 57 Kilometer und am Sonntag 60 oder 50 Kilometer. Start ist jeweils um 10 Uhr am Sportplatz in Gründelhardt. Die Touren starten, rasten und enden gemeinsam, teilen sich jedoch auf der Strecke.

Abstecher in Nachbarkreise

Die Routen führen durch Wälder, vorbei an kleinen Dörfern und auch in die Nachbarlandkreise Ansbach und Ostalb. Auf den Rundstrecken erwarten die Radler Aufwärmgymnastik sowie Getränke und Snacks. Die Mittagsrasten erfolgen am Samstag in Schnelldorf und am Sonntag in Ellwangen.

Am Ziel in Gründelhardt angelangt, feiern die Teilnehmer – und solche die es werden möchten – das traditionelle Radlerfest mit regionaler Küche und Begleitprogramm. Für eingefleischte Fans der Tour de Hohenlohe beginnt das Programm bereits am Freitag. Dann steht die „Frankenhardter Kneip(p)tour“ an, die mit Verkostungen in örtlichen Firmen sowie der Besichtigung des Gründischen Brunnen und des Aussichtsturms Burgberg aufwartet.

Letztes Jahr hat die Tour de Hohenlohe mehr als 1100 Radfahrer bei spätsommerlichem Wetter in die Region geführt. Gastgebergemeinde war Rosengarten. Von Westheim aus starteten die Rundtouren durch das Hohenloher Land, den Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und die benachbarten Landkreise Ostalb und Rems-Murr.

Der Vorverkauf für die Tickets läuft bereits. Bis Dienstag, 3. September, sind diese zu einem ermäßigten Preis erhältlich. Kurzentschlossene können sich am Veranstaltungstag vor Ort anmelden.

Info Anmeldungen und Hotelbuchungen beim Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus telefonisch unter 0791/755-7845, per E-Mail an info@hs-tourismus.de oder online unter www.tour-de-hohenlohe.de.

Das könnte dich auch interessieren:

Party bei Rothenburg Am Donnerstag geht’s los: Alle wichtigen Infos zum Taubertal-Festival 2019 Das Taubertal-Festival 2019 findet vom 8. bis 11. August bei Rothenburg statt. Wir verraten euch, welche Bands spielen und wie ihr euch auf dem Festivalgelände zurecht findet!