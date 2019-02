Nachruf auf Hermann Opferkuch Auf sein Wort konnte man sich verlassen

Stimpfach / Jens Sitarek

Hermann Opferkuch, Geschäftsführer von Hosta und früher Mäzen des TSV Crailsheim, ist mit 60 Jahren gestorben.

Wer an Hermann Opferkuch denkt, denkt an den Süßwarenhersteller Hosta mit Sitz in Randenweiler, dessen Geschäftsführer er war, gegründet 1949 von seinem Vater Hermann Opferkuch senior (1920-1990). Mittlerweile ist Hosta eine Unternehmensgruppe, mit weiteren Fabriken in Polen, den Niederlanden und der Schweiz, und was den Handel mit Kakao angeht: eine große Nummer in Europa.

Wer an Hermann Opferkuch denkt, denkt auch an den TSV Crailsheim. Bei dem Verein spielte er früher selber Fußball, seine Position: Verteidiger. Angriffslustig zeigte er sich später als Abteilungsleiter und als Mäzen, sein Geld rettete die Fußballer vor dem Abstieg aus der Bezirksliga – und katapultierte sie bis in die Oberliga. Von der Infrastruktur profitiert heute der ganze Verein.

Hermann Opferkuch lebte den Fußball. Legendär ist die Geschichte, dass er ein Testspiel gegen Untermünkheim abbrechen ließ, weil er die Schiedsrichterleistung katastrophal fand. Alte Weggefährten beschreiben ihn als „hoch anständig“, „brutal verlässlich“, „äußerst korrekt“. Petar Kosturkov, einst Spieler und Trainer unter ihm, sagt, man habe sich immer auf ihn verlassen können. Ein Mann, ein Wort.

Zuletzt wohnte Hermann Opferkuch viele Jahre in der Schweiz, aber Stimpfach blieb seine Heimat. Dorthin kam er zurück, ins Haus der Familie mit Blick übers Firmengelände, gezeichnet von einer schweren Krankheit. Hermann Opferkuch starb am Sonntag im Krankenhaus im Alter von 60 Jahren. Er hinterlässt Frau und Tochter. Letztere engagiert sich bei Hosta im Sinne ihres Vaters. Seit Kurzem ist die Firma Trikot­sponsor der Crailsheimer Basketballer.