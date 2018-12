Gerabronn Auf Kraftakte folgt 2019 das Luftholen

Gerabronn / Sebastian Unbehauen

Es ist eine Umbruchzeit im Gerabronner Rathaus: Bürgermeister Christian Mauch ist noch immer relativ frisch in Amt und Würden, die Verwaltung ist gerade erst vom schnöden Zweckbau ins historische Schmuckkästchen umgezogen ­(siehe Foto rechts) und die Haushaltsführung wurde von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Öffentlichkeitswirksamer waren die beiden ersten Punkte, ein monatelanger Kraftakt ist Letzteres – und auch der Grund dafür, dass, anders als sonst üblich, keine Haushaltsvorberatung im Dezember stattfinden kann. „Es fehlen noch ein paar Zahlen“, sagte Mauch am Dienstag in der Gemeinderatssitzung und verwies auf den Januar. Dann werden auch die Haushaltsreden gehalten.

Die Liste mit den wichtigsten Projekten für das kommende Jahr freilich konnte man trotzdem schon einmal durchgehen, wobei Mauch um Ergänzungen bat. „Dann sind wir in der Vorberatung auch schon ein Stück konkreter“, sagte er.

Die ganz großen Investitionen sind für 2019 nicht geplant. Nach den Ausnahmeprojekten Hauptstraßen- und Rathaussanierung holt Gerabronn sozusagen erst einmal wieder Luft. Stand heuer noch eine Investitionssumme von 4,7 Millionen Euro im Plan, sind es im nächsten Jahr nur zwei Millionen Euro für neue Projekte – wobei freilich noch nicht alles aus 2018 abgearbeitet ist und deshalb in den neuen Plan übertragen wird.

Neue Bushäuschen

Eine größere Ausgabe ist die Erschließung des Gewerbegebiets Winterhöhe in Dünsbach und die damit verbundene Einrichtung einer Linksabbiegespur. „Die Zeiten, in denen man Betrieben einfach mit der grünen Wiese winken konnte, sind vorbei“, stellte Mauch fest. „Heute muss man schon etwas bieten.“ In Michelbach/Heide wird derweil das Baugebiet Steinäcker erweitert. Eine E-Tankstelle soll errichtet werden – entweder am Rathaus oder am ZOB. Und: 100 000 Euro werden in rund ein Dutzend neue Buswartehäuschen gesteckt.

Letzteres findet Stadträtin Heidegret Mayer „ganz wichtig“, denn die momentane Situation sei im Winter unzumutbar. „Da muss jetzt etwas geschehen.“

Markus Autenrieth regte derweil an, sich Gedanken über den Zustand des Schwanensees zu machen. Denn: „So wie jetzt ist es ein jämmerlicher Anblick.“ Und auch am Kirchplatz müsse „so schnell wie möglich“ etwas passieren.