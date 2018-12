Adventskonzert Auf die Weihnachtszeit eingestimmt

Stimpfach / Ralf Snurawa

Mit dem gesungenen „Vaterunser“ bedankte sich am Ende der Gesangverein Rechenberg für den stehend gespendeten Beifall bei den Zuhörern in der Kirche. Nach dem von Harald Schulz auf der Orgel zu Beginn vorgetragenen Choralvorspiel „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ von Johann Sebastian Bach hatten die Sänger das Konzert mit ihrem Gesang auch eröffnet.

In innigem Ton und schön sehnsüchtig war da Dmitri Bortnjanskis „Ich bete an die Macht der Liebe“ mit Orgelbegleitung zu hören. A cappella folgte darauf „Ins Wasser fällt ein Stein“. Schön betonten die von Markus Kuhn geleiteten Sänger etwa das Lachen zu „Nimm dir Zeit zu leben“. Ruhig und sanft gaben sie Lorenz Maierhofers „Die stillste Zeit“ wieder. Schön fordernd und entschiedener im Tonfall wirkte danach Siegfried Fietz‘ „Manchmal brauchst du einen Engel“.

Festlich und öffnend im Tonfall

Zwischen den vom Gesangverein dargebotenen Chorwerken spielte der Posaunenchor unter der Leitung von Robert Fischer. Andreas Hammerschmidts „Machet die Tore weit“ klang nicht nur festlich und öffnend im Tonfall, sondern brachte auch schöne Wechsel zwischen hoch und tief klingenden Blechblasinstrumenten. Festliches Glänzen bestimmte „Tochter Zion“ in der Bearbeitung durch Friedemann Schaber. Strahlend tönte Johann Sebastian Bachs „Wie schön leuchtet der Morgenstern“, weich getönt das „Eia, eia“ aus dem Refrain.

Nach Paul Gerhards „Wie soll ich dich empfangen“, das zusammen mit den Konzertbesuchern gesungen wurde, trug der von Günter Munzinger geleitete Kirchenchor Weipertshofen weitere Chorstücke vor. Christoph Willibald Glucks „Hoch tut euch auf“ erklang feierlich und klangprächtig. Dieter Frommlets „Zündet die Lichter an“ tönte freudig erregt. Zuversichtlich wie innig wurde Manfred Bühlers „Licht in der Nacht“ wiedergegeben, während Georg Friedrich Händels „Joy To The World“ mitreißend klang.

Am Ende stimmen alle ein

Gedanken zu Weihnachten formulierte zwischen den Liedern Regina Fuchs, die festhielt, dass es Weihnachten werde, wenn man Raum lasse und ermutigte, den eigenen Weg zu gehen. Josef Hofmann trug Dietrich Mendts Geschichte vom „Engel Heinrich“ vor, die in einem „Psst! Nicht reden! Nur sich freuen!“ mündet. Am Ende dieses Adventskonzerts stimmten alle zu „Macht hoch die Tür“ ein.