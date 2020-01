Im Jahr der doppelten 20 gibt es für Julian Tausch und seine Mitarbeiter viel zu tun. Mehrere große Projekte sollen umgesetzt oder weiterentwickelt werden. Da die mit 600.000 Euro bereits eingepreiste Kaltsporthalle gemäß Gemeinderatsbeschluss gestrichen ist, werden finanzielle Mittel frei.

Bürgermeister spricht mit Vereinen über neues Konzept

In den nächsten Tagen will der Bürgermeister mit den Vorsitzenden der örtlichen Sportvereine Gespräche über ein neues Konzept zur Sportstättenentwicklung führen. Dabei könnten unter anderem die Pläne für einen Neubau auf dem Gelände des Alten Ladenzentrums in Westheim eine Rolle spielen. Tausch hatte dem Rat bereits bei der Klausurtagung konkrete Ideen zur Gestaltung und Nutzung für Kinder, Schüler und Bürger vorgestellt.

Dringend mehr Raum muss die Gemeinde für Asylbewerber schaffen. Die Unterkunft in Rieden verfüge nur noch über fünf freie Plätze, vom Landratsamt könnten jedoch jährlich bis zu acht Personen zugewiesen werden, erklärt der Rathauschef. Zudem sei vorsorglich eine Unterkunft für Obdachlose bereitzuhalten. Umfangreiche Instandsetzungsarbeiten stehen für den Kindergarten Uttenhofen an. Tausch möchte die Einrichtung außerdem bald um eine Ü-3-Gruppe mit etwa 20 bis 25 Kindern erweitern und dafür einen bislang leer stehenden Raum aktivieren.

Die Planungen für die Neubebauung des Reutter-Areals mit Wohnungen, Seniorenheim, Büros, Boarding-House und einem Lebensmittelmarkt sind in vollem Gange. Die Projektunterlagen liegen im Rosengartener Rathaus öffentlich aus. Dieser Tage will der Bürgermeister alle Beteiligten an einen Tisch bringen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Noch vor der Sommerpause soll es dazu für die Bürger eine Infoveranstaltung geben.

Auch eine virtuelle Baustelle wird aufgemacht: der Internetauftritt www.rosengarten.de erhält eine gründliche Überarbeitung. Das zuständige IT-Unternehmen habe darauf hingewiesen, dass die Seite nicht mehr den aktuellen Sicherheitsvorschriften entspreche.

Auch die anstehende Sanierung der B19 soll Rosengarten verändern – durch ein Tempolimit und eine neue Kanalisation.