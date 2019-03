Viele fleißige Hände arbeiten am Brunnen und bereiten ihn vor für die österliche Freudenzeit.

Schon bald entfaltet er seine prachtvolle Schönheit, der Osterbrunnen am Marktplatz in Fichtenberg. Fleißige Hände arbeiten seit Wochen daran, viele Meter Girlanden zu binden. Die Eierbestände werden gesichtet, die kleinen Kunstwerke gegebenenfalls nachgearbeitet und ergänzt. Am Freitag, 29. März, wird der 13. Osterbrunnen aufgebaut. Die Übergabe am Freitag, 5. April, geht dann im feierlichen Rahmen vonstatten. Die Aktionsgruppe Osterbrunnen lädt ab 14 Uhr zum gemütlichen Beisammensein mit Bewirtung am Marktplatz ein. Gleich zu Beginn dürfen sich die Gäste über einen Auftritt der Fichtenberger Jazztanzgruppe freuen.

