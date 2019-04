Zwei Heimspiele trägt der TSV Sulzbach-Laufen über Ostern aus. Gegen Fellbach II gelingt ein 1:1, gegen den SV Steinbach heißt es am Ende 1:2.

Die Gäste aus Fellbach, die mit vier Landesligaspielern antraten, kamen insgesamt besser in die Partie und hatten mehr Spielanteile. In der 29. Minute entschied der Schiedsrichter bei einem Tackling von Jannik Riexinger auf Foulelfmeter. Diese fragwürdige Entscheidung nutzte Edmon Likaj zur 0:1-Führung für die Stuttgarter Vorstädter.

Jannik Obieglo hatte bereits in der 47. Minute eine gute Chance, fand aber seinen Meister im SV-Schlussmann. Kurz danach verfehlte Jannik Obieglo mit einem Flachschuss das Ziel nur knapp. Nach einer Stunde sahen die TSV-Anhänger die Felle davonschwimmen, als Marcel Retter im Strafraum ein Foulspiel unterlief und der Schiedsrichter erneut auf den Punkt zeigte. Torwart Johannes Haas ahnte die Ecke und entschärfte den von Patrick Bauer getretenen Elfer bravourös.

In der 75. Minute hatte Markus Haas eine riesige Chance zum Ausgleich, schoss aber das Leder aus kurzer Entfernung über den Kasten. Die Kochertalelf stemmte sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. In der vierten Minute der Nachspielzeit wurde die Hartmann-Truppe schließlich belohnt. Daniel Köger setzte sich auf dem linken Flügel durch und passte von der Grundlinie auf Markus Haas zurück. Dieser traf mit einem Flachschuss aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich.

TSV Sulzbach-Laufen - Fellbach II: Johannes Haas, Friedrich Rühle, Sebastian Haas, Jannik Riexinger (46. Marcel Hägele), Simon Hagel, Marcel Retter, Markus Haas, Jannik Obieglo (86. Min. Max Reichart), Jochen König (46. Min. Julian Fritz), Stephan Munz (46. Min. Simon Jäger), Daniel Köger

Im Spiel gegen den SV Steinbach erwischten die Kochertäler einen denkbar schlechten Start, denn die Gäste gingen bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Danach entwickelte sich ein schnelles und abwechslungsreiches Bezirksligaspiel. In der 39. Minute erzielte der SV Steinbach durch Philipp Heller mit einem abgefälschten Schuss in der Strafraumgrenze das 0:2. Nach dem Wechsel taten sich die Kochertäler gegen die konsequente SV-Abwehr schwer zu Chancen zu kommen.

In der 70. Minute sah der Steinbacher Philipp Heller die gelb-rote Karte. Die Kochertäler hatten deshalb nochmals Hoffnung. Kurz danach grätschte Marcel Hägele in eine SV-Rückgabe und wurde im Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Daniel Köger zum 1:2 (72.). Die Sulzbacher versuchten danach noch den Ausgleich zu schaffen, aber nach dem schweren Spiel vor zwei Tagen gegen den SV Fellbach II fehlte die nötige Kraft und das letzte Quäntchen Glück.

TSV Sulzbach-Laufen: Johannes Haas, Sebastian Haas, Friedrich Rühle, Marcel Hägele, Marcel Retter, Simon Hagel, Markus Haas, Simon Jäger, Daniel Köger, Max Reichart, Julian Fritz, Jonas Nast, Jannik Riexinger, Stephan Munz, Jochen König, Jannik Obieglo

