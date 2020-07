Erleichtert sind die beiden Staatssekretäre und Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Gmünd/Backnang, Norbert Barthle (CDU) und Christian Lange (SPD): Es wird zwar bis Ende 2026 einen Stellenabbau beim Automobilzulieferer Bosch Automotive Steering AS in Schwäbisch Gmünd geben. Der soll aber laut dem von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite ausgehandelten Eckpunktepapier sozialverträglich gestaltet werden. Stichworte sind Altersteilzeit, Aufhebungs- und Vorruhestandsverträge. Betriebsbedingte Kündigungen werden in der Vereinbarung ausgeschlossen.

„Blick auf die Realität“

Das vereinbarte Paket, das nach monatelangem zähem Ringen geschnürt werden konnte, ist nach den Worten Norbert Barthles „mehr als nur ein Lichtblick für meine Heimatstadt Schwäbisch Gmünd und die vielen Arbeitnehmer und Familien, die an einer Arbeit bei Bosch AS hängen“. Die Beschlüsse zeigten, „dass Bosch an den Standort Schwäbisch Gmünd glaubt“. Gleichwohl erinnert Barthle an seine frühere Warnung, dass die „Elektrifizierung der Mobilität“ nicht ohne Auswirkungen auf den Produktionsstandort Gmünd bleiben werde. Dafür sei er damals heftig kritisiert worden. Aber „jede Politik beginnt mit dem ungeschönten Blick auf die Realität, das war auch bei Bosch wichtig“.

Die geplante Marschroute, die einen sozialverträglichen Stellenabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen vorsieht, sowie weitere Investitionen in Höhe von 350 Millionen Euro, die das Unternehmen tätigen will, stimmen den Staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zufrieden. Auch bei seinen Gesprächen mit der Bosch-Führung habe er für eine solche Lösung geworben. Barthle: „Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter haben hart und gut verhandelt, das verdient ausdrücklich Respekt.“

Für die Belegschaft wie für die ganze Region ist der Kompromiss nach den Worten von Christian Lange eine „positive Nachricht“. Der Justizstaatssekretär lobt in diesem Zusammenhang besonders den Einsatz der IG Metall und des Betriebsrats von Bosch AS, ohne deren Engagement dieser Abschluss nicht möglich gewesen wäre.

Die beabsichtigten Investitionen des Unternehmens in dreistelliger Millionenhöhe „sichern Arbeitsplätze und geben den Beschäftigten Perspektive für die weitere Produktion vor Ort“.

Die Substanz erhalten

Beide Politiker sehen Bosch auch durch die Corona-Krise hart getroffen. Deshalb gelte es neben den Maßnahmen zur Sicherung der Beschäftigung auch, „langfristig die wirtschaftliche Substanz und die Arbeitsplätze zu erhalten“, wie Lange betont. Das Ergebnis des Abschlusses zeige auch, „dass die Instrumente des Bundesarbeitsministeriums zur Arbeitsplatzsicherung, wie beispielsweise die Kurzarbeit und das Arbeit-von-morgen-Gesetz zur Qualifizierung der Beschäftigten, vor Ort ankommen“. So könnten Arbeitsplätze „trotz Krise und Strukturwandel gemeinsam mit den Beschäftigten gesichert“ werden.