Insgesamt sind im Februar bei der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 10 273 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat bedeutet dies ein Minus von 1,9 Prozent, die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozent auf 3 Prozent gesunken. In Baden-Württemberg beträgt die Arbeitslosenquote 3,5 Prozent. Im Landkreis Schwäbisch Hall liegt die Quote bei 2,9 Prozent und sinkt damit im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent. „Ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit im Februar ist normal geworden. Daran ändern auch die aktuelle wirtschaftliche Lage und die politischen Unsicherheiten nichts“, schreibt Karin Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, zum aktuellen Arbeitsmarktbericht.

Unsicherheiten bestehen

Die noch ungeklärten Regelungen im weiteren Verhältnis zu Großbritannien und die Zollstreitereien mit den Vereinigten Staaten machen einen Ausblick in die künftige Entwicklung des heimischen Arbeitsmarkts schwierig. Außerdem ist mit der Ausbreitung des Coronavirus ein weiterer Unsicherheitsfaktor dazugekommen. „Wir beobachten das alles sehr aufmerksam“, sagt auf Nachfrage Stefan Schubert, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim. Ob es durch das Virus zu Produktionsausfällen in der exportorientierten regionalen Wirtschaft kommt, sei schwer zu sagen. Grundsätzlich sei man froh, dass sich der Arbeitsmarkt stabil zeige. „Wir hoffen, dass es so bleibt“, so Schubert.

Der Fachkräftemangel in der Region bereitet der Arbeitsagentur indes weiter Sorgen. Dabei hat die Einstellungsbereitschaft der Betriebe im Februar wieder etwas Fahrt aufgenommen. 1507 neue Stellen wurden im Agenturbezirk gemeldet, das sind 552 mehr als im Vormonat – allerdings auch 602 weniger als im Februar 2019. „Fachkräfte werden weiter gesucht. Und mit einer abgeschlossenen Ausbildung schafft man sich die beste Grundlage für die Zukunft und weitere Karriereschritte“, schreibt Agenturchefin Käppel. Sie verweist auf die bundesweite „Woche der Ausbildung“ vom 16. bis 20. März, bei der sich auch die Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim beteilige. „Ausbildung ist aber nicht nur Thema für Schulabgänger, sondern auch für berufliche Wiedereinsteiger, für Studienabbrecher oder für Frauen und Männer mit Ausbildung, die lange berufsfremd gearbeitet haben.“

Im Agenturbezirk werden in der „Woche der Ausbildung“ zahlreiche Veranstaltungen mit und in Betrieben für die jungen Leute angeboten, die in diesem Jahr ihren Schulabschluss machen. „Wir kooperieren da eng mit den Schulen“, erklärt Schubert. Der Schwerpunkt der diesjährigen Aktionswoche liege auf der dualen Ausbildung in den sogenannten MINT-Berufen – die Abkürzung steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Insbesondere sollen junge Frauen für diese Berufe gewonnen werden. „Außerdem zeigen wir die vielfältigen Möglichkeiten der Teilzeitausbildung auf“, so Schubert.