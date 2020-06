Wegen Corona bleibt die Arbeitsagentur in Schwäbisch Hall weiter geschlossen. Am Eingang werden Arbeitssuchende aufgefordert, Unterlagen in den Briefkasten einzuwerfen. Auf einem Tisch liegen Briefumschläge bereit. © Foto: Wegen Corona bleibt die Arbeitsagentur in Schwäbisch Hall weiter geschlossen. Am Eingang werden Arbeitssuchende aufgefordert, Unterlagen in den Briefkasten einzuwerfen. Auf einem Tisch liegen Briefumschläge bereit.