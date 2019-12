Der Mineralwasser-Abfüller Aqua Römer richtet sich neu aus. Dass er sein Sortiment strafft und sich auf zukunftsträchtige Produkte fokussiert, wie dieser Tage angekündigt, ist eher noch ein kleiner Schritt. Bedeutender ist, was bereits in diesem Sommer deutlich wurde: Das Unternehmen verlegt seinen Standort von Göppingen nach Mainhardt.

Der Wechsel soll allerdings wesentlich schneller vollzogen werden als zunächst vorgesehen. Schon nach der Weihnachtspause siedelt die Logistik des Unternehmens in Mainhardt an. Im März oder April folgt die Verwaltung mit der Unternehmensführung. Beim Landkreis wurde beantragt, Büromodule auf dem Betriebsgelände aufstellen zu dürfen. „Wir brauchen hochwertigen Büroraum“, betont die Geschäftsführerin Nadja Ohlendorf.

Göppinger Mitarbeiter fahren 60 Kilometer über Land

Die Stuttgarterin wird ihren Arbeitsplatz dann auch nach Mainhardt verlegen. Dorthin pendelt sie von der Landeshauptstadt aus etwa 20 Minuten länger als nach Göppingen.

Für die Mitarbeiter aus Göppingen, die den Wechsel nach Mainhardt auf sich nehmen, steht dann täglich eine Fahrstrecke von 60 Kilometern über Lorch, Gaildorf und Oberrot nach Mainhardt an. Goople-Maps gibt die Fahrdauer mit 1:10 Stunden an.

50 Mitarbeiter wechseln von Göppingen nach Mainhardt

Es werden 50 der 100 Aqua-Römer-Beschäftigten mit umziehen. Einige haben in Göppingen neue Arbeitsplätze gefunden, andere suchen danach. Zwei Beschäftigte seien schon nach Mainhardt umgezogen. Mit einer Perspektive von drei Jahren plant das Unternehmen in Mainhardt dann einen Büro-Neubau. „Zunächst müssen wir aber am neuen Standort ankommen“, macht Geschäftsführerin Ohlendorf klar.

Ob die Gewerbesteuer künftig in die Mainhardter Gemeindekasse fließen wird, ist wahrscheinlich, aber nicht sicher. Die Aqua Römer GmbH und Co. KG ist Teil eines Konzerns. Möglicherweise gibt es Gewinnabführverträge mit Muttergesellschaften. Dazu wollte sich die Geschäftsführerin zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht äußern.

Umzugsgrund: Geförderte Wassermenge in Göppingen reiche nicht aus

Die Geschäftsführung hat sich für den Wechsel entschlossen, weil die Wassermenge in Göppingen-Jebenhausen nicht ausreicht, um auf dem Markt bestehen zu können. „Wir haben die Verlagerung nicht leichtfertig entschieden“, versichert Geschäftsführerin Nadja Ohlendorf. Die Wassermenge, die im Göppinger Teilort gewonnen wird, reiche nicht aus, um den Discountern, die sich in den zurückliegenden Jahren eine erhebliche Marktmacht gesichert haben, die Stirn zu bieten, argumentiert die Geschäftsführerin.

Aqua Römer in Göppingen habe wirtschaftlich keinen Sinn mehr

Der Betriebsrat in Göppingen kritisiert den Wechsel scharf. Nadja Ohlendorf verteidigt die Entscheidung. Seit Jahren liefen hohe Verluste auf. Immer wieder müssten die Gesellschafter Geld nachschießen, um den Betrieb in Göppingen aufrechtzuerhalten. Die Geschäftsführung versichert, dass alle Alternativen intensiv geprüft worden seien. „Eine Fortführung der Produktion in Göppingen macht wirtschaftlich leider keinen Sinn mehr.“