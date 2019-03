Der Landesbauernverband informiert über einen Parasiten, der Missbildungen von Kälbern verursachen kann. Er kann durch Hundekot auf den Feldern landen.

Auf Wiesen und auf Wiesenwegen sind gelegentlich Kothaufen von Hunden nicht zu übersehen. Neben dem ästhetischen Aspekt stellt Hundekot insbesondere auf landwirtschaftlich genutztem Grünland ein Problem dar. Darauf verweist der Landesbauernverband Baden-Württemberg (LBV) in einem Merkblatt und mit einem Hinweisschild „Dankeschön für saubere Felder“.

Hundekot ist eine „große Gefahr für die Gesundheit unserer Tiere“, insbesondere für trächtige Rinder. Er kann den Parasiten Neospora caninum enthalten, der weltweit mit die häufigste Ursache für Fehlgeburten beim Rind darstellt und auch Missbildungen bei Kälbern verursachen kann, wenn Rinder mit kotkontaminiertem Grünfutter gefüttert werden. Der Hund ist der bisher einzig bekannte Endwirt des Parasiten.

Nicht nur Rinder gefährdet

Je stärker eine Fläche mit Hundekot belastet ist, umso mehr steigt die Gefahr einer Infektion durch krankmachende Erreger. Neben landwirtschaftlichen Nutztieren, die die Krankheitserreger über verschmutztes Grünfutter aufnehmen, sind auch Hunde gefährdet, die durch Schnüffeln oder Fressen des Kots anderer Hunde in Kontakt mit den Erregern kommen. Das Gleiche gilt für Kinder, die an Spielzeug oder Bällen haftenden Kot über die Hände mit dem Mund aufnehmen können.

Das Ergebnis von umwelthygienischen Untersuchungen an der Universität Hohenheim auf zwölf untersuchten Wiesenflächen ergab, dass siedlungsnahe Flächen und solche an typischen Hundeausführstrecken generell deutlich stärker belastet sind als Flächen, die weiter entfernt von Siedlungen oder in Waldnähe beziehungsweise nicht an typischen Hundeausführstrecken liegen.

Die Beschwerden über die Hinterlassenschaften von Hunden auf Grünflächen kennt jede ländliche Gemeinde. Der Bauernverband appelliert daher an die Hundehalter: Hundekot aufsammeln – auf Wegen bleiben – Hunde anleinen. Für viele vorbildliche Hundebesitzer ist das Entfernen des abgesetzten Hundekots auf Grünland und Wiesenwegen bereits eine Selbstverständlichkeit.

Nach den Vorschriften des Landesnaturschutzgesetzes (NatSchG) dürfen landwirtschaftlich genutzte Flächen während der Nutzzeit, also Ackerland zwischen Saat und Ernte und Grünland zwischen dem Aufwuchs und der Beweidungszeit, ohnehin nicht betreten werden. Das heißt, dass ein Betretungsverbot der landwirtschaftlichen Flächen für Personen und für Hunde in der Regel von Anfang März bis Ende Oktober gilt. Wer die freie Landschaft betritt, ist verpflichtet, von ihm hinterlassene Abfälle beziehungsweise den Kot des Hundes aufzunehmen und in der eigenen Restmülltonne zu entsorgen.

Der Appell des Landesbauernverbandes Baden-Württemberg richtet sich an die verantwortungsbewussten Hundehalter mit dem Ziel, Hunde insbesondere von den Wiesen, die zur Grüngutverwertung und Beweidung genutzt werden, fernzuhalten. Das gemeinsame Ziel sind gesunde und zufriedene Tiere – Hunde ebenso wie Rinder, Schafe, Ziegen oder Pferde.

Info Der Autor Werner Philipp ist diplomierter Landwirt und promovierter Tierarzt. Seit seinem Ruhestand ist er ehrenamtlicher Ortsvorsteher in Tüngental.

