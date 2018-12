Baugesuch Anwohner wollen keine Shisha-Bar

Wolpertshausen / Claudia Kern-Kalinke

Der Betreiber des Istanbul-Grills an der Haller Straße hat Großes vor. Kebab und Co. will er nicht weiter im Grillwagen zubereiten und im Freien anbieten. Stattdessen will er im bestehenden Gebäude dahinter eine richtige Gaststätte auf zwei Stockwerken bauen, die 113 Sitzplätze bekommen soll. Im Gebäudeteil links vom Haupteingang soll später ein Internetcafé mit Billardtisch und Tischfußball dazukommen, davor ein sommerlicher Biergarten.

Außerdem plant er noch eine Shisha-Bar im Dachgeschoss. Vor allem daran stoßen sich die Nachbarn. Sie fürchten, dass es dann nicht bei den angemeldeten Öffnungszeiten von 11 bis 22 Uhr bleibt, sondern der Clubbetrieb in der Bar samt Lärmbelästigungen bis nachts um 4 Uhr geht. Das sei dann aber eine Vergnügungsstätte und die ist in diesem Geltungsbereich nicht zulässig, beruhigte Bürgermeister Jürgen Silberzahn die besorgten Anwohner.

Dem Gemeinderat oblag es, der Nutzungsänderung eines gewerblichen Gebäudes zu einer Gaststätte sein Einvernehmen zu erteilen. Das sei laut Bebauungsplan an diesem Standort rechtens, weshalb die Verwaltung keine Einwände vorbrachte. „Das Landratsamt wird die Sache streng prüfen“, kündigte Silberzahn an, „der Betreiber kriegt die Genehmigung nur im Rahmen dessen, was er beantragt hat.“ Das seien der Umbau und der Betrieb einer Gaststätte für türkische Spezialitäten in der Zeit von Dienstag bis Sonntag, 11 bis 22 Uhr.

Bei einer Verlängerung der Öffnungszeiten oder Einwänden der Nachbarn muss der Bauherr ein Lärmgutachten vorlegen. „Bei Ruhestörungen wird die Polizei gerufen und bei Verstößen kann der Betrieb auch ganz geschlossen werden“, stellte der Bürgermeister in Aussicht. Den Gemeinderatsmitgliedern war nicht ganz wohl bei der Entscheidung. Trotzdem erteilten sie bei drei Enthaltungen ihr Einvernehmen.