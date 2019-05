Eine Ansbacher Ermittlungskommission hat ein weibliches Mitglied einer internationalen Betrügerbande festgenommen.

Seit über einem Jahr ermittelt die Ansbacher Kriminalpolizei mit der Ermittlungskommission (EKO) „Goldmünze“ im Bereich des Phänomens "falsche und betrügerische Gewinnversprechen". Wie sie mitteilt, konnte sie nun nach umfangreichen und länderübergreifenden Ermittlungen eine Tatverdächtige identifizieren und festnehmen.

Die 56-jährige Frau aus Oberfranken wird verdächtigt, in mindestens sieben Fällen bundesweit als Geldabholerin fungiert zu haben. Hierbei gab sie sich als Notarin aus und erhielt Anweisungen von einem „Callcenter“ aus dem Ausland. Die von ihr in Empfang genommenen Bargeldbeträge transferierte die Frau dann auf ausländische Bankkonten. Der bislang bekannte Schaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt.

Polizei sucht nach den Hintermännern der Bande

Die Polizei identifizierte die Verdächtige am 14. Mai und nahm die 56-Jährige in Nordrhein-Westfalen auf frischer Tat fest. Dort hatte sie von einem weiteren Betrugsopfer mehrere Tausend Euro in Empfang genommen. Die EKO „Goldmünze“ versucht weiter mit großem Aufwand, den Hintermännern der Bande auf die Schliche zu kommen.

Der Vorgehensweise der Betrüger besteht darin, ihren Opfern - zumeist Senioren - am Telefon vorzugaukeln, sie hätten einen hohen Bargeldbetrag gewonnen. Jedoch müssten sie vor der Auszahlung des Gewinns eine Gebühr entrichten. Somit werden die Opfer durch geschickte Gesprächsführung dazu gebracht, vermeintlichen "Notaren" hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu übergeben.

