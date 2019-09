Die Bauarbeiten für das neue Warenlager von Hermes Fulfilment und die neue Haupt­umschlagbasis des Hermes-Einrichtungs-Service gehen zügig voran. Der Rohbau für das Ende 2018 gestartete Projekt ist fertiggestellt. Im Beisein von Ansbachs Oberbürgermeisterin Carda Seidel feierten die Projektpartner ECE, Hermes Fulfilment und Hermes-Einrichtungs-Service gemeinsam mit dem Generalunternehmer Goldbeck und allen beteiligten Bauleuten Ende letzter Woche das Richtfest für das neue Logistikzentrum.

Die neue Logistikimmobilie wird von beiden Unternehmen der Hermes-Gruppe genutzt und konzentriert sich auf die logistische Abwicklung von Möbeln, Elektrogroßgeräten und sonstigen sperrigen Gütern. Die Anlage verfügt über zwei Hallen mit einer Gesamtfläche von circa 76.000 Quadratmetern. Hermes Fulfilment wird am Standort auf 53.000 Quadratmetern ein Lager für Online-Händler Otto betreiben. Über einen Logistik-HUB mit weiteren 15.000 Quadratmetern wickelt der Hermes-Einrichtungs-Service den Warenumschlag für seine Auftraggeber ab. Die Flächen für Büros, Sozialräume und Technik beider Unternehmen umfassen weitere 8000 Quadratmeter. Es werden bis zu 600 Arbeitsplätze neu geschaffen.

Neubau des Logistikzentrums schafft viele Arbeitsplätze

Das moderne Logistikzentrum, dessen Fertigstellung bis Anfang 2020 geplant ist, entsteht auf einem Areal von 186.000 Quadratmetern im Gewerbepark Ansbach-West. In den Neubau werden 90 Millionen Euro investiert. Mit dem internationalen Immobilien-Investmentmanager „Savills Investment Management“ wurde im Mai der Kaufvertrag für die Logistikimmobilie geschlossen.

„Ansbach profitiert von der Ansiedlung in besonderem Maße als Wirtschaftsstandort, nicht zuletzt aufgrund der vielen Arbeitsplätze, die bis 2020 entstehen sollen. Es ist eine Win-win-Situation für unsere Stadt und das Unternehmen“, sagte die Ober­bürgermeisterin der Stadt, Carda Seidel. „Der Neubau wird in der Großstücklogistik Maßstäbe setzen“, ist Volker Weidemann, Geschäftsführer von Hermes Fulfilment Ansbach, überzeugt. Die ersten Mitarbeiter seien akquiriert, es würden allerdings weiterhin Fachkräfte für den gewerblichen und kaufmännischen Bereich sowie für die IT gesucht.

Uwe Göttfert, Standortleiter Ansbach des Hermes-Einrichtungs-Service: „Wir sind begeistert vom Fortschritt der Baumaßnahmen und der hervorragenden und konstruktiven Zusammenarbeit mit allen am Projekt Beteiligten.“

Das gesamte Bauprojekt wird von der Hamburger ECE betreut.

