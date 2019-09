Lange hat Wallhausen auf diesen Tag gewartet: Der Bebauungsplan „Hochholz“ und damit das dringend benötigte Wohngebiet ist auf den Weg gebracht. Nach einer Vorstellung des Bebauungsplans hat der Gemeinderat einige Details des Plan- und Textteils diskutiert und auch verändert, jetzt geht‘s in die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit. Und dann steht dem Baugebiet Hochholz nichts mehr im Weg. 29 neue Wohnbauplätze sollen entstehen, zwischen 650 und 900 Quadratmeter groß, zudem drei Bauplätze in einem Mischgebiet.

Bedarf entsteht

Ursprünglich war das Baugebiet Grund an der Straße Am alten Flugplatz ein Gewerbegebiet. Weil es aber nahe der Straße nach Hengstfeld wenig Nachfrage nach Gewerbegelände gab, hat die Gemeinde das Areal teilweise in ein allgemeines Wohngebiet, teilweise in ein Mischgebiet umgewandelt. Diese Entscheidung hat sich als richtig erwiesen. Vor vier Jahren wurde dann die Erweiterung in Richtung Hengstfeld beschlossen, und auch diese Bauplätze waren in kürzester Zeit vergeben. Seither gibt es weiteren Bedarf.

Jens Fuhrmann, Chef des Kreisplanungsamtes im Landratsamt, und seine Mitarbeiterin Jana Fuhrmann („nicht verwandt nicht verschwägert“) erinnerten den Gemeinderat daran, warum es so lange gedauert hat, die anvisierte Fläche zu überplanen, die nördlich an das frühere Gewerbegebiet und jetzige Baugebiet Grund angrenzt. Zunächst waren im Norden nämlich zwei Windkraftanlagen geplant. Fuhrmann: „In dem Fall wären die Lärmwerte für ein Wohngebiet überschritten worden.“ Und die Windkraft hat nun mal Vorrang. „Jetzt kommt das Baugebiet, endlich können wieder Wohnbauplätze ausgewiesen werden.“

In der Hochholz-Planung wird vieles übernommen, was für das Baugebiet Grund erarbeitet wurde. Der Lilienthalweg wird nach Norden weitergeführt, die Ringstraße für künftige Erweiterungen angelegt. Ein allgemeines Wohngebiet soll ausgewiesen werden, in den Randbereichen ein allgemeines Mischgebiet. Ein Lärmschutzwall ist erforderlich, der im ersten Entwurf auf fünf Meter Höhe angelegt ist; im südlichen Bereich soll ein Spielplatz entstehen. Damit sich die gefährdete Feldlerche gar nicht erst zum Brüten niederlässt, was eine Erschließung im Sommer unmöglich machen würde, ist eine Vergrämungsaktion durch Pfosten mit Flatterbändern geplant.

Im Detail widmete sich der neu gewählte Gemeinderat der Höhenfestsetzung, den Dachformen, eben der Festlegung, was wie gebaut werden kann. Pro Haus sind drei Wohnungen möglich, zwei in einer Doppelhaushälfte.

Keine Kiesflächen

Kontrovers diskutiert wurde der Vorschlag des Kreisplanungsamtes, auf den grundsätzlich unversiegelten Gärten weder Kies- noch Schotterflächen zuzulassen, unter denen die Artenvielfalt leidet. Bürgermeisterin Rita Behr-Martin meinte, sie persönlich möge diese Steingärten auch nicht, wolle das aber auch nicht grundsätzlich untersagen. Steffen Blumenstock fand, es gehe nur um Bequemlichkeit und sprach sich für ein Verbot aus. Kämmerer Jürgen Rosenäcker sprach von der Schwierigkeit, solche Flächen zu verhindern: „Das wird sich nicht durchsetzen lassen.“ Bei drei Gegenstimmen hat sich der Gemeinderat dennoch gegen Kies und Schotter entschieden. Auch Für und Wider von Flachdächern wurden diskutiert, mit zehn Ja- und drei Neinstimmen wurden sie zugelassen.

Fuhrmann machte dem Gemeinderat deutlich, dass in diesem Stadium, in dem es in die erste Beteiligungsrunde geht, noch gar nichts entschieden ist: „Jederzeit sind noch Korrekturen möglich.“ Zunächst werden die beschlossenen Änderungen in die Planung eingearbeitet.

Das könnte dich auch interessieren: