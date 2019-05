Nach dem Abbruch des beschädigten Gebäudes soll Mitte Mai der Rohbau des Neubaus beginnen.

Ursprünglich ist der Haller Architekt Siegfried Kienle davon ausgegangen, dass mit dem Abbruch des Braunsbacher Feuerwehrmagazins am heutigen Donnerstag begonnen wird. Doch schon am Dienstag hat er einen Anruf des Abbruchunternehmers bekommen. Man werde schon zwei Tage eher beginnen, ist ihm mitgeteilt worden. „Das hat mich etwas überrascht“, gibt Kienle zu.

In der April-Sitzung des Braunsbacher Gemeinderats hatte Kienle auf Nachfrage von Holger Neuß einen aktualisierten Fahrplan für die Bauarbeiten vorgestellt. Nach dem Abbruch hoffe er, Mitte Mai mit der Bodenplatte und dem Rohbau beginnen zu können. Im Juni sollen dann die ersten Holzfertigteile geliefert werden. „Ich bin zuversichtlich, dass wir bis Ende des Jahres fertig werden. Vielleicht nicht bis auf den letzten Pinselstrich, aber wir werden sehr weit kommen“, sagte Kienle. „Das sind klare Aussagen“, meinte Bürgermeister Frank Harsch. Bei jedem Neubau gebe es aber viele Aspekte, die für Verzögerungen sorgen könnten, ergänzte Kienle. „Mein Dank geht an alle an der Planung Beteiligten – insbesondere an die Feuerwehrleute.“

Mit ein wenig Wehmut haben Mitglieder der Braunsbacher Feuerwehr am Dienstag die Abbrucharbeiten verfolgt. „Der Abriss von unserem alten Feuerwehrgerätehaus hat begonnen. Wir hoffen auf eine schnelle, unkomplizierte und unfallfreie Bauzeit“, haben die sie am selben Tag auf Facebook gepostet. „Die Kameraden haben sich im alten Magazin ja wohl gefühlt“, das hatte Gemeinderat Walter Falk noch im Gemeinderat gesagt. „Warum bauen wir dann neu?“, fragte sein Kollege Gerhard Bosch nicht ganz ernstgemeint und erntete Lacher.

„Die Kameraden aus Braunsbach haben verständlicherweise darauf hingefiebert, dass es endlich losgeht“, sagt auf Nachfrage Rolf Dierolf, Kommandant der Braunsbacher Gesamtwehr. Jetzt gehe es an die nächsten Ausschreibungspakete des insgesamt rund 1,67 Millionen Euro teuren Bauprojekts. Bis das neue Gebäude steht ist der Braunsbacher Zug der Feuerwehr in einem Übergangsquartier untergekommen.

