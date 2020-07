Die landesweite Aktion „Mitmachen Ehrensache“ wird seit 2005 jährlich im Landkreis Schwäbisch Hall umgesetzt. Jedes Jahr am Aktionstag, der in Verbindung mit dem Internationalen Tag des Ehrenamts (5. Dezember) stattfindet, tauschen Schüler die Schulbank gegen einen Tag in der Berufswelt bei einem Arbeitgeber ihrer Wahl. Der so verdiente Lohn wird über die Betriebe abgerechnet und fließt in einen Spendenpool für den guten Zweck. 2019 haben sich 890 Jugendliche aus dem Haller Landkreis beteiligt. Das sind 42 mehr als 2018. 432 Arbeitgeber aus dem Kreis haben sie einen Tag lang beschäftigt.

Jugendliche als Botschafter

Die Aktion „Mitmachen Ehrensache“ steht unter der Schirmherrschaft von Landrat Gerhard Bauer und wird von Kreisjugendreferent Dietmar Winter in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring Schwäbisch Hall organisiert. Dass der Aktionstag jedes Jahr umgesetzt werden kann, gelingt laut Pressemitteilung auch durch die Unterstützung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises und der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim.

Für den Erfolg von „Mitmachen Ehrensache“ stehen aber auch acht Jugendliche, die als Botschafter der Aktion an ihrer Schule für die Teilnahme motivieren und werben. Wie weiter aus der Pressemitteilung hervorgeht, haben Jugendliche sich vorab im Aktionsbüro gemeldet und wollten sowohl bei den Planungen unterstützen als auch die geförderten Projekte, welche die erarbeiteten Gelder als Spenden erhalten, mit auswählen. „Den Jugendlichen fällt es leichter, ihre Mitschüler zu motivieren, mitzumachen. Das sehen wir an den Teilnehmerzahlen der jeweiligen Schulen. Sie werben direkt in den Klassen für die Aktion“, sagt Dietmar Winter. Mit 180 Schülern brachte das Albert-Schweitzer-­Gymnasium in Crailsheim die meisten Teilnehmer hervor.

Scheckübergabe abgesagt

Nun hätte Ende Mai eigentlich die Scheckübergabe im Landratsamt an die Vertreter der jeweiligen Organisationen und Einrichtungen stattfinden sollen. „Nur leider“, so Dietmar Winter, „machte uns Covid-19 einen Strich durch die Rechnung“. Die Scheckübergabe musste abgesagt werden. „Wir hatten uns schon alle sehr darauf gefreut, die Vertreter der jeweils begünstigten Organisationen bei uns hier im Landratsamt begrüßen zu dürfen“, so Dietmar Winter. Clara Egetemeyr aus Crailsheim, Botschafterin am Albert-Schweitzer-Gymnasium, ergänzt: „Für uns Botschafter ist neben dem Aktionstag der Tag der Scheckübergabe ein spannender Tag. Wir treffen auf die Vertreter der von uns ausgewählten Projekten. Dann können wir die Freude über die erhaltenen Spenden, die ja komplett von Jugendlichen erarbeitet wurde, spüren und hören. Das Gefühl, etwas Tolles erreicht zu haben, freut uns sehr!“

10.272 Helfer landesweit

Die Spenden aus der Aktion 2019 in Höhe von jeweils 2750 Euro gingen innerhalb des Landkreises an das Frauen- und Kinderschutzhaus Schwäbisch Hall, den Kinderschutzbund Schwäbisch Hall, die Klinikclowns Schwäbisch Hall und die Pro Familia Schwäbisch Hall.

Weiter wurden fünf internationale Hilfsprojekte mit jeweils 2750 Euro bedacht: S.E.A.D. aus Crailsheim, die Aktion Kleiner Prinz, World Vision, Terre des Homes sowie Save the Children, welches durch ein Projekt für Kinder und Jugendliche auf die aktuelle Corona-Notlage in der Welt reagiert.

„Mit dem Spendenergebnis von 2019 kann man in der Arbeit der Organisationen und Einrichtungen etwas bewegen“, betonte Werner Benz vom Kreisjugendring. Er hofft, dass sich die hohe Teilnehmerzahl auch trotz der derzeitigen Situation bei den Firmen beim nächsten Aktionstag am 7. Dezember wiederholen lässt.

Landrat Gerhard Bauer war es trotz der abgesagten Scheckübergabe ein großes Anliegen, allen am Aktionstag engagierten Jugendlichen für ihren Einsatz zu danken. „Weiterhin“, so Kreisjugendreferent Dietmar Winter, „möchten wir den zahlreichen Unternehmen, Einrichtungen und den Schulen unseren Dank aussprechen, denn ohne sie wäre die Aktion nicht möglich. Sie geben den jungen Menschen an diesem Tag die Möglichkeit, Gutes zu tun und auch wertvolle Einblicke in die Arbeitswelt zu erlangen. Dass dabei die Betriebe bereit sind, diesen Aufwand zu leisten, freut uns sehr.“

Landesweit jobbten am Aktionstag 2019 10.272 Jugendliche aus 360 Schulen bei 6428 Arbeitgebern für viele gute Zwecke. Dabei kamen 275.509 Euro zusammen. Der Landkreis Schwäbisch Hall liegt bei der Teilnehmerzahl unter den 22 Aktionsbüros in Baden-Württemberg landesweit an dritter Stelle.