Die Sorge um eine Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Deutschland treibt die Behörden noch immer um. Zwar wurde eine Einschleppung des Erregers bislang nicht nachgewiesen. Doch in den benachbarten Ländern wächst die Gefahr: 2017 wurde in Tschechien ein Ausbruch verzeichnet, vergangenes Jahr in Belgien. Das Friedrich-Loeffler-Institut, die zuständige Bundesoberbehörde mit dem Schwerpunkt Infektionskrankheiten bei landwirtschaftlichen Nutztierarten, schätzt die Gefährdungslage nach wie vor als sehr hoch ein.

Folgen des Schweinepest-Ausbruchs wären verheerend

Auch im Ostalbkreis laufen daher seit längerer Zeit intensive Vorbereitungen, um für einen Ausbruch der Tierseuche bestmöglich gewappnet zu sein – denn die Folgen wären verheerend: Wildschweinpopulationen könnten großflächig dahingerafft werden. Und auch Hausschweine sind vor dem Erreger nicht sicher. Die hochansteckende Seuche wird durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren und kontaminierten Produkten oder Gegenständen weitergegeben. Nach einer Infektion entwickeln die Tiere sehr schwere, aber unspezifische Symptome und sterben in der Regel binnen zehn Tagen. Aktuell gibt es keinen Impfstoff. Zwischen Tier und Mensch ist die ASP nicht übertragbar und damit für den Menschen ungefährlich.

Das Veterinäramt des Ostalbkreises hat nun in Zusammenarbeit mit Jägerschaft und Gemeindemitarbeitern eine Such- und Bergeübung organisiert. Amtstierärztin Dr. Julia Eckert, die im Veterinäramt für den Bereich Tiergesundheit verantwortlich ist, hat die Übung in Kooperation mit der Jägerschaft und dem Bauhof der Gemeinde Neresheim geleitet.

Sollte es hierzulande zu einem Ausbruchs der ASP beim Wildschwein kommen, wird um den Fundort im Radius von drei Kilometern ein sogenanntes Kerngebiet eingerichtet. Ziel ist es, dass Wildschweine nicht aus diesem Gebiet entweichen. Das Areal wird abgegrenzt und darin werden die Tiere dann nicht mehr gejagt. So entsteht für die Wildschweine eine Art Wohlfühloase. „Damit soll erreicht werden, dass der Erreger das Kerngebiet möglichst nicht verlässt“, erläutert die Leiterin des Geschäftsbereichs Veterinärwesen, Dr. Martina Bühlmeyer, die Hintergründe. Die verendeten Schweine in diesem Gebiet müssen dann regelmäßig gesucht, markiert, untersucht, geborgen und beseitigt werden. Diese Aufgaben waren Inhalt der Übung, die auch dazu diente, die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten zu verbessern.

In den frühen Morgenstunden legten die Organisatoren Kadaver in unwegsamem Gelände aus. Ein Suchtrupp von zehn Jägern und fünf Hunden des Hegerings Bopfingen machte sich unter der Anleitung des zuständigen Revierförsters auf die Suche. In einer guten Stunde durchkämmte der Trupp ein Gebiet von etwa vier Hektar Wald – und fand sämtliche Kadaver. Die Koordinaten des Fundorts wurden anschließend an den Berge- und Probenahmetrupp übermittelt. Amtstierärzte und Kontrolleure des Veterinäramtes kamen zum Fundort für eine Beprobung, verpackten die Tierkadaver zum Abtransport und desinfizierten kontaminiertes Material. Die Mitarbeiter des Bauhofs Neresheim übernahmen die Bergung und den Transport zur Verwahrstelle.

Bei der abschließenden Besprechung waren sich alle Beteiligten einig, dass die Übung ein Erfolg war. Die Erkenntnisse sollen in die weiteren Vorbereitungen eingespeist werden – damit im Ernstfall das Schlimmste vielleicht verhindert werden kann.

