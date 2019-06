Der AfD-Kreisverband kritisiert die Offenlegung der Parteimitgliedschaft von Kreisrat Friedrich Lober.

FDP-Kreisrat Friedrich Lober aus Frankenhardt-Honhardt war für mehrere Monate Mitglied der AfD, hatte dies jedoch seiner liberalen Kreistagsfraktion verschwiegen. Grünen-Kreisrat Hans-Joachim Feuchter aus Schrozberg-Bovenzenweiler erhielt von einem Informanten entsprechende Beweise und leitete sie kurz vor der Kreistagswahl an unsere Zeitung weiter. Am 24. Mai folgte unsere Berichterstattung unter der Überschrift „FDP-Kreisrat Friedrich Lober verschwieg AfD-Mitglied­schaft“.

AfD: Vorgehen der Grünen sei „moralisch letztklassig“

Nun hat der AfD-Kreisverband Feuchters Vorgehen kritisiert. Es sei „moralisch letztklassig, welche Kampagnen Herr Feuchter hier wenige Tage vor der Wahl“ betrieben habe, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der AfD-Kreissprecher Anton Baron und Udo Stein. Über anonyme Informanten einen Kreisrat anzuschwärzen, weil er seiner Meinung nach in der falschen Partei gewesen sei, erinnere an „Stasi-Methoden“. Und weiter: „Die Bürger haben solche Gesinnungsschnüffelei satt“, denn in der Kommunalpolitik gehe es um Sachthemen. Genau dafür stehe auch die AfD in den Kreisen Hohenlohe und Schwäbisch Hall, „die sich bereits auf die Arbeit in den Kreistagen freut“.

Eine Datenweitergabe im Fall Lober durch den AfD-Kreisvorstand könne nach gründlicher Prüfung ausgeschlossen werden. Einige der in der Berichterstattung unserer Zeitung erwähnten Dokumente – etwa das Schreiben der Bundesgeschäftsstelle – seien nur an Lober selbst übersandt worden. Ohnehin genieße der Datenschutz im AfD-Kreisvorstand oberste Priorität.

Hans-Joachim Feuchter möchte die Kritik so nicht stehen lassen. „Das kann ja im künftigen Kreistag heiter werden, wenn die AfD die Veröffentlichung von einfachen Sachverhalten und Tatsachen schon für Stasi-Methoden hält“, schreibt Feuchter an unsere Zeitung. Lober sei immerhin jahrelang zahlendes Mitglied der AfD gewesen und habe dazu „pa­rallel ungerührt für die FDP im Kreistag gesessen“. „Ist das normal? Und muss man das politisch sauber finden?“, fragt Feuchter. Mit „angeschwärzt“ habe das nichts zu tun. Die Belege lägen der FDP vor.

Lober war 2018 aus AfD ausgetreten

Friedrich Lober war im Frühjahr 2014 als FDP-Mitglied in den Kreistag gewählt worden. Im Oktober 2014 trat er aus der FDP aus und mutmaßlich 2015 in die AfD ein, deren Mitglied er bis Januar 2018 blieb. Während der gesamten fünfjährigen Legislaturperiode blieb Lober Mitglied der FDP-Fraktion. Bei der Wahl am 26. Mai kandidierte er als Parteiloser auf der Liste der FDP – und schaffte wieder den Einzug in den Kreistag. „Uns ist einfach die Luft weggeblieben über solche Unverfrorenheit. Warum das niemandem in der FDP inhaltlich aufgefallen ist, bleibt ein Geheimnis“, so Feuchter.

Weiter schreibt der langjährige Grünen-Kreisrat: „Ich verstehe, dass die AfD nicht als Infoquelle für das FDP-AfD-Wirrwar Lobers gelten will. Aber nahe könnte diese Quellenvermutung schon liegen. Denn wer wollte der AfD die Enttäuschung darüber verdenken, dass der gerade Ausgetretene letztlich nicht auf ihren Kreistagslisten kandidiert hat.“

Feuchter stellt klar, dass man Nachweise zu Lobers AfD-Mitgliedschaft vor der Weiterleitung an unsere Zeitung zunächst der FDP „zur Reflexion“ überlassen habe. Diese sei zwar „geplättet“ gewesen, habe die Situation aber letztlich, wie der Landtagsabgeordnete Stephen Brauer bekundet habe, „keineswegs schlimm oder gar bedenklich“ eingeschätzt. Erst danach habe seine Kreistagsfraktion auf eine Veröffentlichung gedrängt, so Feuchter.

