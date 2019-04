Ein Bauvorhaben „In den Hofäckern“ in Wallhausen ist mit Blick auf Bebauungsplan und den Nachbar zum zweiten Mal abgelehnt worden. Damit will sich die betroffene Familie nicht abfinden.

Es gibt einen rechtskräftigen Bebauungsplan, und es gibt einen Gemeinderatsbeschluss. Und es gibt in Wallhausen eine Familie, die mit beidem nicht glücklich ist. Jürgen Kraus und seine Familie arbeiten gemeinsam mit einem Crailsheimer Architekturbüro seit zwei Jahren an der Verwirklichung eines Lebenstraums in der Straße „In den Hofäckern“: Ein Mehrgenerationenhaus soll entstehen, das, so der verhinderte Bauherr, diesen Namen auch wirklich verdient.

„Mit unserem Bau würde Wohnraum für drei junge Familien sowie eine altersgerechte Wohnung geschaffen“, sagt Kraus. Für jedes der drei Kinder soll eine Wohnung mit je drei Kinderzimmern gebaut werden; eine der betroffenen Familie wohnt derzeit im Bestandsgebäude unter dem Dach, wo sie, so Kraus, einfach nicht genug Platz hat: „Das muss dringend ausgebaut werden.“

Keine Veränderung erkennbar

Das Vorhaben, einen jeweils zweigeschossigen Neu- und Umbau zu verbinden, scheitere aber am Widerspruch eines Nachbarn und an der Gemeinde Wallhausen. In der Tat hat der Gemeinderat im Februar erneut das Einvernehmen zum geplanten Wohnhausanbau und -umbau versagt: Die Planung sei unverändert, ohne die geringste Veränderung eingereicht worden.

Dass die Gemeinde nicht bereit sei, den Bebauungsplan von 1966 zu ändern – „wir befinden uns im 21. Jahrhundert, anscheinend ist dies nicht bis ins Rathaus vorgedrungen“ – ist für Jürgen Kraus eine „große Enttäuschung“ und ein „denkbar schlechtes Signal“. Deshalb wendet er sich an die Öffentlichkeit. Er führt als Argument für sein Wunschhaus den Klimaschutz ebenso an wie das Bestreben, Landschaftsverbrauch und Landschaftsversiegelung einzudämmen.

Argumente

Allein, dass Mehrgenerationenhäuser vom Bund gefördert würden, zeige, wie wichtig sie seien, und wie erwünscht. Mit der vorliegenden Planung werde zudem eine Baulücke in einem alten Baugebiet ausgefüllt, was ja ebenfalls gewünscht und gefördert werde: „Unser Vorhaben würde auch keine neue Erschließung erforderlich machen, was wegweisend für zukünftige Entscheidungen wäre“, so Kraus, „denn wie lange können und dürfen wir noch hektarweise bestes Ackerland in Bauland umwandeln?“ Dieses Problem hätten mittlerweile nicht nur die Kinder erkannt, die jeden Freitag für den Klimaschutz auf die Straße gingen, sondern auch die Parteien.

Weil die Gemeinde abgelehnt habe, sehe sich das Landratsamt außerstande, zu seinen Gunsten zu entscheiden, sagt Jürgen Kraus. Er wendet sich deshalb an die grün-schwarze Landesregierung, mit der Frage, ob ein solches Bauprojekt nicht genau das sei, was verlangt und gefördert werde. Jürgen Kraus geht in seiner Stellungnahme auch auf die aktive Rolle ein, die die künftigen Bewohner seines Wunschhauses im Gemeindeleben spielten, auf den Schwimmunterricht, der erteilt werde, und auf die im Sommer übernommene Badeaufsicht im Naturerlebnisbad. Solche Mitbürger wünsche sich eine Gemeinde doch.

„Grundlegende Verstöße“

Nach Rücksprache mit dem Baurechtsamt des Landratsamts, das die baurechtliche Prüfung von Baugesuchen übernimmt, spricht die Gemeindeverwaltung unter anderem mit Blick auf die Kubatur, also das Volumen des Gebäudes, von „grundlegenden Verstößen gegen einige Festsetzungen des Bebauungsplans Hof­äcker“. Diese Befreiungen wären weder städtebaulich vertretbar, heißt es, noch mit der Würdigung nachbarlicher Inte­ressen vereinbar. Die Bauherren hätten einen Ablehnungsbescheid des Baurechtsamtes mit ausführlicher Begründung erhalten.

Die Familie Kraus reagiert mehr denn je mit Ärger und Unverständnis. Sie könne nicht verstehen, dass dieses „zukunftsweisende, andere Bauwillige inspirierende“ Vorhaben, Vorhandenes in modernen Wohnraum umzuwandeln, an „alten, längst überholten“ Bebauungsplänen scheitern solle. Eine Alternativplanung, einen Kompromissvorschlag für das Grundstück In den Hofäckern will Jürgen Kraus gar nicht erst in Betracht ziehen: „Ich gebe nicht auf.“

