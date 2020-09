Wie diemitteilt, meldete ihr ein Anrufer am Freitagmittag, dass in einer Autowerkstatt innicht nur Autos repariert sondern auch Hundebabys verkauft würden. Eine Polizeistreife überprüfte die Werkstatt und fand dabei eine Holzkiste. In dieser hatte der Werkstattbetreiber achtverschiedener Rassen untergebracht, um sie mutmaßlich zum Verkauf anzubieten. Die kleinen Fellnasen waren dazu offenbar aus Osteuropanach Deutschland gebracht worden. Veterinäre des Landratsamtes Ostalbkreis beschlagnahmten die Tiere und nahmen sie in Quarantäne. Dem Werkstattbetreiber droht nun ein Bußgeldverfahren.