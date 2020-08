Wie die Polizei mitteilt, meldete sich ein Anwohner der Friedrichstraße in Aalen am Mittwoch gegen 0.45 Uhr und beschwerte sich: So würden sich zwischen mehreren Gebäuden Personen aufhalten und für Lärm sorgen. Vor Ort fanden die Polizisten den Grund für die Geräusche. Die Katze einer 51-Jährigen war bereits am Sonntag auf einen Baum geklettert und traute sich nicht mehr herunter.

Kletterer aus Aalen hatte den Post gelesen und war prompt mit Ausrüstung zur Katzenrettung in die Friedrichstraße gekommen. In ungefähr zwölf Metern Höhe gelang es dem Mann, das Spitzohr in einem Katzenkäfig unterzubringen und anschließend sich und den Käfig professionell abzuseilen. So kamen die Katze und ihr Retter unverletzt wieder am Boden an.