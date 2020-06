Wie die Polizei mitteilt, meldete ihr ein Anrufer am Dienstag gegen 0.30 Uhr, dass er in einem Waldgebiet bei Aalen-Ebnat zunächstsowie das Quicken eines Tieres gehört habe. Minuten später habe dann noch ein Hund gebellt. Die Polizei vermutete, dass sich ein Jäger in einem hilflosen Zustand befinden könnte und suchte deshalb den Wald ab - mit vielen Einsatzkräften und einem Polizeihubschrauber. Jedoch fanden sie niemanden. Nachdem sich durch Telefonanrufe herausgestellt hatte, dasswaren, wurde die Suche beendet.