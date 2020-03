Der Virngrundtunnel auf der A7 wird von Freitagabend, 13. März, 21 Uhr bis Sonntag, 15. März, um 7 Uhr voll gesperrt. Anschließend ist die Weströhre in Fahrtrichtung Ulm bis voraussichtlich Oktober gesperrt. Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) führt am Tunnel seit Mai 2019 Sanierungsarbeiten durch und rüstet diesen auf den aktuellen Stand der Technik nach. Der Virngrundtunnel sei über 30 Jahre alt und müsse daher sowohl bau- als auch betriebstechnisch aufgewertet werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ausweichen über U 8 und U 13

Die Arbeiten an der Oströhre sind jetzt fertiggestellt, schreibt das RP weiter. Für die Anpassung der Verkehrsführung sei aber nun eine Vollsperrung der A7 zwischen der Anschlussstelle (AS) Dinkelsbühl/Fichtenau und der AS Ellwangen nötig. Der Verkehr in Fahrtrichtung Würzburg wird währenddessen an der AS Ellwangen ausgeleitet und über die Bedarfsumleitung U 13 zur AS Dinkelsbühl/Fichtenau geführt. In Richtung Ulm sollen die Fahrzeuge die A7 an der AS Dinkelsbühl/Fichtenau verlassen und über die U 8 zur AS Ellwangen fahren.

Arbeiten an der Weströhre dauern bis Oktober 2020

Um die Verkehrssicherheit während der Tunnelarbeiten zu gewährleisten, müsse jeweils eine Röhre voll gesperrt werden. Da die Maßnahmen an der Oströhre abgeschlossen sind, folgen nun die Arbeiten an der Weströhre. Sie dauern voraussichtlich bis Oktober 2020. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die bereits sanierte Oströhre mit jeweils einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung geleitet. Die zulässige Geschwindigkeit in diesem Bereich beträgt 80 Stundenkilometer.

Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer, um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen während dieser Maßnahme.