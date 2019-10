Der Regionalplan Heilbronn-Franken bestimmt die Entwicklung von Industrie, Gewerbe und Dienstleistern in den Gemeinden. Wo die Kommunen bei Änderungen der Pläne sonst die Stellungnahmen des Verbandes einholen, war es diesmal anders herum. Zur Änderung des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 bat der Verband um die Stellungnahme der Stadt Ilshofen. Konkret geht es dabei um die Schwerpunkt-Gewerbegebiete. Dazu gehört das mit Kirchberg gemeinsam verantwortete an der Autobahn 6. Dort möchte der Regionalverband eine Vergrößerung um 7,2 Hektar in Richtung Osten zulassen. Auch wenn das auf den ersten Blick wenig erscheint, sagte Hauptamtsleiter Klaus Blümlein, als er den Gemeinderäten die Pläne vorstellte. „Allerdings haben wir wohl noch Glück gehabt. Eigentlich hätten uns weniger zugestanden.“

In ihrer Stellungnahme will die Stadt Ilshofen nun darauf hinweisen, dass durch die Ausweitung des Gewerbegebiets an der Autobahn die eigenen Gewerbegebiete nicht beeinträchtigt werden dürfen. „Die Stadt Ilshofen muss auch weiterhin Gewerbeflächen für den örtlichen Bedarf anbieten können.“ Dies sei vor allem deshalb wichtig, weil die Stadt derzeit keine örtlichen Gewerbeflächen mehr hat, heißt es in der Stellungnahme, die die Gemeinderäte einstimmig befürwortet haben.

