Pünktlich um 19 Uhr am Dienstagabend beginnt es im Bereich der A-6-Parkplätze Reußenberg Süd und Nord zu regnen. Der Verkehr auf der Autobahn in beiden Fahrtrichtungen staut sich zudem noch rund einen Kilometer vor den Parkplatzzufahrten. Hat es wieder gekracht? Das werden sich viele Autofahrer gefragt haben. Doch die Erklärung ist eine andere: Beim Sicherheitstag des Polizeipräsidiums Aalen wird auch der Verkehr ins Visier genommen. Auf den beiden Parkplätzen hat das THW Pfedelbach und Weinsberg für Beleuchtung, Zelte und Verpflegung für eine stundenlange Kontrollaktion gesorgt.

Verkehr Polizei kontrolliert Fahrzeuge auf der A6 Bilderstrecke öffnen

Planung für den Sicherheitstag startete Monate im Voraus

Über 100 Beamte, der Großteil von der Polizei, nehmen bis 3 Uhr nachts Pkw, Transporter und Lkw unter die Lupe. An der behördenübergreifenden Aktion sind der Zoll, das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) und Beamte des Landeskriminalamts (LKA) beteiligt. Mit eingebunden sind ein Arzt, Vertreter der Amtsgerichte und der Staatsanwaltschaft, des Regierungspräsidiums Stuttgart und des Landkreises Schwäbisch Hall. „So einen Einsatz plant man Monate im Voraus“, sagt Bernd Märkle von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen, während ein Pkw mit osteuropäischem Kennzeichen in eine der auf dem Parkplatz Reußenberg Süd ausgewiesenen „Kontrollboxen“ fährt. Sofort stehen Polizisten in Regenschutz an dem Fahrzeug und lassen sich die Papiere aushändigen. Ein Beamter nimmt sie an sich und geht zu einem Container des THW.

In diesem haben zwei Urkundensachverständige des LKA ihren mobilen Arbeitsplatz eingerichtet. Kriminalhauptkommissar Martin Fischer schiebt einen Führerschein unter ein UV-Licht-Gerät. „Bei der Sichtprüfung finden wir aber das meiste“, erklärt er und zeigt auf ein starkes Mikroskop, das neben ihm steht. Das Fachwissen der LKA-Experten ist auch bei mobilen Kontrollen immer gefragter. „Wir sind mindestens einmal im Monat draußen unterwegs“, sagt Fischer.

Nebenan steht ein Polizeitransporter, in denen Beamte erkennungsdienstlich arbeiten. Eine gesuchte Person wird nach deren Recherchen am Reußenberg festgenommen, erklärt Polizeisprecher Märkle am Mittwoch.

Seltener Röntgen-Truck kommt zum Einsatz

„Habt ihr noch ein Zelt übrig? Sonst wird das Gepäck ganz nass“, fragt eine Polizistin THW-Zugführer Rolf Götz. Der nickt nur und ruft ein paar seiner ehrenamtlichen Mitstreiter herbei. Ein paar Minuten später steht das Zelt, das Gepäck der zu überprüfenden Personen ist geschützt. Koffer und Kühlboxen werden derweil vom Zoll mit einer kleinen mobilen Röntgenanlage, wie man sie auch von Flughäfen kennt, unter die Lupe genommen.

LKW auf der A6 Polizei kontrolliert LKW auf dem Parkplatz Reußenberg Kirchberg an der Jagst

Viel größer kommt da der Röntgen-Truck des Hauptzollamts Ulm daher, der auf dem gegenüberliegenden Parkplatz Reußenberg Nord steht. Damit können Fahrzeuge bis zum Lkw durchleuchtet und beispielsweise auf Hohlräume untersucht werden. Nur drei dieser Trucks gibt es in Deutschland. Stationiert sind sie in Köln, Lübeck und eben Ulm. „Wir haben schon blinde Passagiere und Unmengen an Rauschgift und geschmuggelten Zigaretten gefunden“, erzählt Zollinspektor Steffen Ohrtmann-Hotmeister. Dann eilt er in den Kontrollraum des Trucks, die EDV hat einen Hänger. „Wir nennen die Anlage auch gern Diva“, sagt er, während ein Zoll-Techniker an der Lösung des Problems arbeitet. So lange müssen die beiden Fahrzeuge, die gerade geröntgt werden, warten.

Behörden kontrollieren auf der A6 rund 200 Fahrzeuge

Auf der Autobahn haben Mitarbeiter der Straßenmeisterei ein mobiles Baustellenschild aufgestellt und somit die Fahrspuren auf eine verringert. Vor dem Parkplatz stehen Polizisten und winken Fahrzeuge raus. „Die holen Qualität raus“, sagt Kriminaloberrat Martin Lühning, der die Einsatzleitung für die Verkehrskontrollen im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums hat. „Das sind erfahrene Kollegen. Die wissen, worauf sie zu achten haben.“

Am Ende sind auf den beiden Parkplätzen rund 200 Fahrzeuge, etwa 400 Personen und rund 600 Dokumente kontrolliert worden. „Leider können wir das nicht genauer benennen, weil wir das präsidiumsweit erheben“, bedauert Polizeisprecher Märkle.

Das könnte dich auch interessieren:

159 Strafverfahren sind eingeleitet worden

Im Ergebnis wurden mehr als 2000 Personen, rund 800 Fahrzeuge und 149 Gaststätten kontrolliert sowie 13 Wohnungen im Bereich der Polizeipräsidiums Aalen durchsucht. Es wurden 159 Straf- sowie 508 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Ein exemplarischer Auszug aus der Auflistung der Polizei spricht von 84 Fällen des Erschleichens von Leistungen, 18 Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, vier Verstößen gegen das Waffengesetz, neun Verkehrsstraftaten, 146 Verkehrsordnungswidrigkeiten, 16 Fahndungstreffern, fünf Haftsachen, 18 Sicherheitsleistungen in Höhe von mehr als 8000 Euro und sechs erkennungsdienstlichen Behandlungen. Beschlagnahmt wurden unter anderem 296 Gramm Cannabis, 80 Tabletten Ecstasy, 114 Kilogramm Tabak und fünf Messer.