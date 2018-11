Justiz „Wo ist die Flak?“: Ein Beitrag bei Facebook und die Folgen

Crailsheim/Satteldorf / Jens Sitarek

Amtsgericht Crailsheim verurteilt Satteldorfer wegen Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen.

Der Kuss der Lebensgefährtin am Dienstagmorgen soll ihm Kraft geben, und wenig später betritt auch schon die Richterin den Saal 2160 des Amtsgerichts Crailsheim. „Ich bin sehr aufgeregt, bin peinlich berührt, dass ich hier ­sitzen muss“, sagt der Angeklagte, ein 43-Jähriger aus Satteldorf. „Die Situation ist außergewöhnlich.“ Er habe sich „in der Weihnachtszeit 2017 blöderweise dazu hinreißen lassen, zwei Kommentare zu schreiben“ – bei Facebook.

Auf dieser Social-Media-Plattform dauert es oft nur einen Mausklick, bis man Mitglied einer Gruppe ist. Die, um die es hier geht, heißt „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“. In dieser Gruppe postete jemand ein Video, das eine feiernde türkische Hochzeitsgesellschaft gezeigt haben soll. Darin seien auch Frauen zu sehen gewesen, die Kopftücher trugen.

„Wo ist die Flak?“ – mit diesen Worten kommentierte der Angeklagte am 30. Dezember 2017 das besagte Video. Und wegen dieses Kommentars sitzt er jetzt vor Gericht. Es ist nicht der erste Facebook-Beitrag, der rechtliche Konsequenzen für ihn hat.

Aus den Fehlern gelernt

Am 4. Januar 2018, diesmal geht um das Leben einer Flüchtlingsfamilie aus Eritrea, tippt er folgenden Satz in die Tastatur: „Ist ja gerade das Schlimme, dass sich das Volk vermehrt wie die Ratten.“ Dafür erging in diesem Jahr ein Strafbefehl wegen Volksverhetzung über 30 Tagessätze à 40 Euro. Von den insgesamt 1200 Euro zahlte der 43-Jährige bisher 743 Euro zurück.

Er habe „was rausgelassen“

Zurück in den Gerichtssaal und zum Flak-Kommentar. „Eine Entschuldigung gibt es dafür nicht“, sagt der Angeklagte und versucht sich an einer Erklärung: In dem Video sei es um Schächtung und Zwangsverheiratung von Kindern gegangen. Das habe ihn „in der Situation wütend“ gemacht. Zudem leide er seit 2016 an Depressionen, nehme Medikamente.

„Ihm ging es nicht gut“, betont seine Verteidigerin, und dann habe er „was rausgelassen. Er hat verstanden, dass das nicht richtig ist, dass es nicht geht.“ Der Angeklagte fügt hinzu: „Ich habe aus den Fehlern gelernt, bin aus der Gruppe ausgetreten.“ Nun überlege er, sich ganz bei Facebook abzumelden.

Der Staatsanwalt plädiert für eine weitere Geldstrafe zu 30 Tagessätzen à 40 Euro. Er hält den Kommentar für „hochgradig unangemessen“ und geeignet, „den öffentlichen Frieden zu stören“. Die Verteidigern favorisiert eine Gesamtgeldstrafe, die niedriger ausfällt als beide einzeln zusammengenommen. „Mein Mandant war geständig, zeigt Reue“, sagt sie. „Er befand sich damals in einer psychischen Ausnahmesituation.“ Zudem bestünde zwischen beiden Kommentaren zeitlich „ein sehr enger Zusammenhang“.

Der Angeklagte hat das letzte Wort. „Es tut mir leid“, sagt er, und: „In Zukunft werde ich so etwas nicht mehr kommentieren, generell nichts mehr kommentieren.“ Ein Blick in dessen privaten Facebook-Account verrät allerdings, dass die beiden Kommentare, um die es hier vor Gericht geht, keine Ausrutscher zu sein scheinen.

„Nix anderes verdient“

Zwei Beispiele aus dem Sommer 2016: Als der damalige Bundespräsident Joachim Gauck am Rande des Deutschen Wandertags in Sachsen massiv verbal attackiert wird, schreibt der Satteldorfer unter einen Artikel von tagesspiegel.de: „Der Affenarsch hat nix anderes verdient.“ Ein anderes Mal titelt spiegel.de „Handelsvertrag mit Kanada: Entsetzen über ­Junckers Ceta-Plan“ – und der Satteldorfer textet in Richtung des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker: „Der gehört direkt an den nächsten Baum.“

Andere kriegen auch Ärger

Warten auf die Urteilsverkündung in Crailsheim. Staatsanwalt und Verteidigerin nutzen die Zeit zum Fachsimpeln. Sie sind unterschiedlicher Meinung, was die Höhe der Geldstrafe angeht. „Da habe ich ganz andere“, sagt die Verteidigerin und meint damit Mandanten. „Artikel 4 Grundgesetz wiegt schwer“, findet der Staatsanwalt. Von wegen Freiheit des Glaubens und Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses. „Haben Sie die anderen Kommentare gesehen?“, will sie noch wissen. Seine Antwort: „Ja, die anderen kriegen auch Ärger.“

Dann folgt das Urteil in diesem einen Fall. Richterin Uta Herrmann verurteilt den 43-Jährigen wegen Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen zu einer Gesamtgeldstrafe von 40 Tagessätzen à 40 Euro. Die Summe, die er bisher gezahlt hat, wird angerechnet. „Den Tatbestand hatte ich noch nie“, sagt Herrmann. „Ganz positiv überrascht“ habe sie das Verhalten des Angeklagten: „Sie haben das eingeräumt.“