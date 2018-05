Breitbandausbau „Was kostet uns der Rest?“

Fichtenau / Jens Sitarek

Der Anblick ist nicht neu und zieht sich schon einige Monate hin. An allen Ecken und Enden in der Gemeinde Fichtenau werden die Straßen aufgerissen. Entweder wird eine Gasleitung oder ein Leerrohr für schnelles Internet verlegt oder gleich beides zusammen. Man müsste hinzufügen: an fast allen Ecken und Enden werden die Straßen aufgerissen. Die Hauptorte sind versorgt, aber was ist mit dem Rest?

Dieser Frage ging Nathalie Hess von „Geo Data“ in der Mai-Sitzung des Gemeinderates nach, ihr Thema: „Ausbausituation für die Weiler in der Gemeinde Fichtenau“. Die Firma aus Westhausen wurde von der Verwaltung beauftragt, zu prüfen, was es kostet, Glasfaser bis ans und ins letzte Gebäude zu bringen.

„Mehr Breitband für ihre Zukunft“, so steht es auf dem Firmenwagen von Nathalie Hess. „Warum Breitband?“, fragt sie in den Raum und liefert die Antwort gleich selber: „Was heute benötigt wird, hat vor drei Jahren keiner gedacht.“ Jedes Jahr würde das Datenvolumen um 50 Prozent ansteigen. Immerhin hätte Fichtenau, was die Verlegung angeht, „als Gemeinde vieles im Voraus geleistet“.

Und dann kommt Hess auf die Kosten zu sprechen, die Zahlen, die sie präsentiert, sind eine „Grobkostenschätzung“. Was erschwerend hinzukommt: „Man findet kaum noch Tiefbauunternehmen, auf dem Markt ist so viel Bewegung“.

Eigenanteil von 1,1 Millionen Euro

1,9 Millionen Euro würde es insgesamt kosten, so Hess, „wenn man jeden Hof erschließen möchte“. Die Fördersumme liegt bei rund 770 000 Euro, der Eigenanteil der Gemeinde somit bei mehr als 1,1 Millionen Euro.

„Rechnet es sich?“, will Gemeinderat Peter Leidig wissen. „Wenn es sich lohnen würden, würden es die Betreiber machen“, antwortet Hess. Die Entscheidung für oder gegen den Komplettausbau sei halt „eine politische Sache: Wollen Sie, dass jeder einen Anschluss bekommt?“ Leidig überlegt kurz, dann sagt er, er würde „keine 100 000 bis 200 000 Euro ausgeben, um ein Wohnhaus anzuschließen“. Gemeinderat Martin Bleicher bittet darum: „in den einzelnen Orten zu schauen, ob die LTE-Versorgung gegeben ist“. LTE liefert Internet über Funk, aber bei weitem nicht in der Geschwindigkeit, wie es Glasfaser vermag.

Der Gemeinde sei es jedenfalls wichtig gewesen, die Kosten zu ermitteln, betont Gemeinderat Gerald Ilg. Der stellvertretende Bürgermeister leitet die Sitzung für die fehlende Bürgermeisterin Anja Wagemann. „Was kostet uns der Rest, der übrigbleibt in Fichtenau?“, so klingt das bei Ilg. Denn den Rest dürfe man nicht vergessen, „jeder Einwohner ist uns gleich viel Wert“. Die Zahlen, sagt Ilg, lägen jetzt auf dem Tisch – als „Grundlage für die Zukunft“.