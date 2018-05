Frankenhardt „Viel mehr als Wasser in ein Becken zu füllen“

Frankenhardt / Larissa Wörn

25 Grad, der Geruch von Sonnencreme und Freibadpommes steigt in die Luft. Mit einem kleinen Fest haben die Freibadfreunde Frankenhardt gestern die Saison im Gründelhardter Schwimmbad eröffnet. Bevor die kleinsten Badegäste endlich ins 22 Grad kühle Nass hüpfen durften, hielt Pfarrer Dr. Ralf Bürzele einen Gottesdienst im Freien.

Uli Müller, der Vorsitzende der Freibadfreunde, hofft auf eine unfallfreie Badesaison und einen schönen Sommer. „Das Wetter spielt heute perfekt mit, ein herrlicher Tag“, schwärmt Karl Häberlein, der Vorsitzende des Fördervereins der Freibadfreunde. „In den letzten Wochen haben unsere Mitglieder hart geschuftet. Nun können wir das Freibad endlich unseren Badegästen präsentieren“, sagte er.

Dass das Freibad Jahr für Jahr allen Vorschriften entspricht, ­obliegt Kurt Hermann, dem zweiten Vorsitzenden der Freibadfreunde. Für Uli Müller ist Hermann jedoch „der wichtigste Mann“. Seit 13 Jahren ist er täglich im Freibad, kümmert sich um die komplexe Wassertechnik und ist Ansprechpartner für alle Anliegen. „Er hält den Laden, be­ziehungsweise das Wasser am Laufen“, scherzt Müller. Während sich die älteren Freibadbesucher an Pommes, Schnitzel und Gyros erfreuen, weihen einige Kinder das Schwimmbecken ein. Sehnsüchtig hatten sie darauf ge­wartet. Das Gründelhardter ­Freibad sei, so Uli Müller, vor ­allem für junge Familien attraktiv. Das große Becken, die fairen Eintrittspreise, die überschaubare, schattige Liegewiese und die hervorragende Verpflegung am Kiosk seien die perfekte Mischung für einen entspannten Tag.

Pro Saison hat das Freibad etwa 12 000 Besucher. Der gesamte Freibadbetrieb beruht auf freiwilligem Engagement. „Wir haben nur eine Badeaufsicht, die ein monatliches Gehalt erhält. Die restlichen Rettungsschwimmer arbeiten ehrenamtlich. Trotzdem brauchen wir dringend noch mehr Kräfte“, so Müller.

Die Freibadfreunde kümmern sich während der Saison nicht nur um den Badebetrieb, sondern auch um Aktionen wie einen Schwimmtiernachmittag, den Abzeichentag, an dem Kinder Schwimmabzeichen erwerben können, und das Freibadfest am 1. Juli. „Das Freibad zu betreiben bedeutet viel mehr, als Wasser in ein Becken zu füllen. Ich hoffe, die Leute behalten das bei ihrem Besuch im Hinterkopf“, sagt Hermann.