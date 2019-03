Klimaschutz „Verkehr vermeiden, das wäre das Beste“

Marcus Haas

Eine Schlüsselposition bei der Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzepts mit vielen vernetzten Akteuren nimmt Caroline Mayer ein, die der Landkreis seit rund zwei Jahren beschäftigt. Ihre Stelle der Klimaschutzmanagerin wird für drei Jahre vom Bund gefördert. Er trägt 65 Prozent der Kosten. Hauptziele im Konzept lauten: Reduzierung des Energieverbrauchs und der Kohlen-

dioxidemissionen.

Kommunale Klimascouts und ein neues Kaffeebecher-Pfandsystem (siehe Kasten): „Das spart 23 und 35 Tonnen Kohlendioxid­emission pro Jahr“, nennt Mayer im Umwelt- und Technikausschuss Zahlen zu den Projekten. „Ich habe zwiespältige Gefühle, wenn ich auf die Einsparungen schaue“, sagt Uwe Berger. Einerseits sei klar, dass etwas gemacht werden müsse, aber andererseits nennt der CDU-Kreisrat 900 Millionen Tonnen an klimaschädlichen Gasen, die in Deutschland pro Jahr produziert werden. Da würden sich die Einsparergebnisse im Landkreis Schwäbisch Hall schnell relativieren. Berger sieht wie die Kreisräte Kurt Wackler (Freie) und Friedrich Zahn (ÖDP) die Bundesregierung in der Pflicht, klare Vorgaben zu schaffen und deren Einhaltung von den großen Verursacher in der Industrie einfordern. Zudem fehle es an Netz und Speichermöglichkeiten.

Der Blick auf die aktuellsten Zahlen im Klimaschutzkonzept des Kreises ergibt, dass sich die Kohlendioxidemissionen im Jahr 2014 auf rund 2,16 Millionen Tonnen summierten – ein Wert von rund 11,45 Tonnen pro Einwohner. „Damit liegt der Landkreis Schwäbisch Hall über dem Bundesdurchschnitt von knapp 10 Tonnen pro Jahr. Dies lässt sich im Wesentlichen auf die hohen Emissionen durch den Sektor Verkehr zurückführen“, steht im integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept. Dem Verkehr wird mit 45 Prozent der größte Anteil am Energieverbrauch zugeordnet.

Acht neue Elektrofahrzeuge

Mayer gibt einen Überblick zum Fahrzeugbestand des Landratsamts und stellt Veränderungen vor, die 19 Tonnen Kohlendioxidausstoß pro Jahr einsparen sollen. „Im Januar 2019 gehören zum Fuhrpark des Landratsamts insgesamt 160 Fahrzeuge“, sagt die 30-Jährige und gibt den Bestand nach Kraftstoffarten wieder. 113 fahren mit Diesel, 42 mit Benzin. Zudem zählen zur Flotte zwei Erdgas- sowie zwei Elektroautos und ein E-Bike. „Geplant ist die Anschaffung von acht Elektrofahrzeugen, zwei Pedelecs und vier Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten“, erläutert Mayer. Das kostet 377 000 Euro, die Hälfte wird gefördert. „Acht Elektroautos, das ist mit Blick auf die Gesamtmenge wenig – geht da nicht mehr?“, fragt Grünen-Kreisrat Hans-Joachim Feuchter. „Mehr geht immer, aber das ist eine wirtschaftliche Frage“, antwortet Kreiskämmerer Werner Schmidt. Zudem gebe es für manche Einsatzbereiche wie den Forst keine Elektrofahrzeuge. „Verkehr vermeiden, das wäre das Beste“, wendet Zahn ein. Er schlägt vor, nach Berlin zu fahren, um dort für mehr Klimaschutz zu de-

monstrieren.