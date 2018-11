Senioren „Über die Musik sehr viel bewirken“

Rosenberg / Jörg Hertrich

Singen hält Geist und Körper zusammen: Diese musikalische Auffassung vertreten die rund 15 Mitglieder des „Chor der Fröhlichen“. Er besteht überwiegend aus Bewohnern des Pflegestifts Rosenberg, die an Demenz erkrankt sind, und tritt mehrfach im Jahr bei verschiedenen Veranstaltungen gemeinsam auf.

Es ist Donnerstagvormittag im großen Gemeinschaftssaal des Seniorenheims. Soeben haben sich bereits einige Mitglieder des bunten Chors eingefunden und nehmen freudig und gespannt ihre Sitzplätze ein. Viele weitere Bewohner werden von Sylvia D’Ambrosio, die in dem Pflegestift als Betreuungskraft arbeitet, aus ihren Zimmern gebracht.

Start mit Stimmübungen

Bei der Chorprobe, die ebenfalls von Sylvia D’Ambrosio geleitet wird, werden zunächst kleine Stimmübungen gemacht. Ebenfalls werden von ihr Musikinstrumente an die Sänger verteilt. Diese sollen das Grundprinzip der musikalischen Vielfalt ergänzen und werden an jene Mitglieder vergeben, die während der Proben für die Rhythmen zuständig sind.

„Das Singen hat bei uns nicht nur eine therapeutische Wirkung, sondern wir sind auch eine große Gemeinschaft“, berichtet Sylvia D’Ambrosio. „Denn über die Musik kann man bei dementen Patienten sehr viel bewirken“, sagt die Chorleiterin weiter.

An diesem Tag werden in Vorfreude auf das kommende Weihnachtsfest bereits adventliche Lieder geübt. Über einen großen Lautsprecher, der an eine Musikanlage angeschlossen ist, können die Chorgäste das geplante Lied hören. Danach tritt Sylvia D’Ambrosio vor die Sänger und stimmt mit ihnen ein.

Bei den weiteren Liedfolgen werden schwere musikalische Stücke weitgehend vermieden. Stattdessen fällt die Wahl auf Melodien, die viele Bewohner aus ihrer frühen Kindheit kennen.

Fester Termin im Alltag

„Wenn nur ein Mitglied unseres Chors fehlt, werden die anderen Sänger sehr oft traurig“, berichtet D’Ambrosio. „Denn die 14-tägliche Singstunde gehört zu den festen Terminen im Alltag unserer Bewohner“, erklärt die Betreuungskraft weiter.

Wichtig neben der Chorgestaltung sind natürlich auch die Auftritte der munteren Sänger. Sie finden bei zahlreichen Veranstaltungen im Seniorenstift statt und werden geschätzt. Verstärkung bekommt der „Chor der Fröhlichen“ auch von Renate Seilheimer, die ehrenamtlich im Seniorenstift tätig ist. Sie ist Sängerin im Rosenberger Kirchenchor und ergänzt das Chorensemble gerne mit ihrer Stimme.