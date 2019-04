Die FSJlerin Matilda Dunkel engagiert sich in der Sportscheune Eulenhof in Frankenhardt. „Sport ist ein wichtiger Teil meines Lebens“, sagt sie.

Ein Leben ohne Bewegung ist für Matilda Dunkel unvorstellbar. Die 19-Jährige absolviert gerade ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) in der Sportscheune Eulenhof im Frankenhardter Teilort Stetten. Neben Aufgaben in der Verwaltung, der Öffentlichkeitsarbeit und der Kundenbetreuung gibt sie hier Tanzkurse für Kinder und Jumpingkurse für Erwachsene.

Außerdem hilft sie einmal in der Woche in der Mittagsbetreuung der Grundschule Frankenhardt in Gründelhardt aus und bietet an einem weiteren Wochentag in den Frankenhardter Kindergärten Bewegungsangebote an. Und weil sie danach immer noch Power hat, hat sie nebenbei noch eine Break­letics-Ausbildung abgeschlossen. „Sport ist ein wichtiger Teil meines Lebens“, sagt die gebürtige Crailsheimerin, die kürzlich nach Wolpertshausen gezogen ist, und strahlt.

Vielfältige Aufgaben

Dass Matilda Dunkel ihre Leidenschaft für den Sport in ihrem Freiwilligendienst ausleben kann, gefällt ihr sehr. „Die Aufgaben sind vielfältig und abwechslungsreich – und es gibt viel Bewegung.“ Nachdem sie ihre Schullaufbahn an der Waldorfschule in Schwäbisch Hall mit der Fachhochschulreife abgeschlossen hatte, wusste die junge Frau zunächst nicht, welchen Beruf sie ergreifen sollte. Also entschied sie sich für das FSJ – sie ist übrigens die erste FSJlerin in der Sportscheune Eulenhof – und hoffte darauf, dass sich innerhalb des neunmonatigen Dienstes ein Berufswunsch herauskristallisieren würde.

„Ich war noch nicht lange im FSJ, da war mir bereits klar: Ich werde Physiotherapeutin“, berichtet die 19-Jährige. „Ich möchte Menschen helfen, ihre körperlichen Schwachstellen zu beheben.“ In den Kursen traf sie auf Teilnehmer verschiedenen Alters, manche mit kleinen Gebrechen. Ihr war sofort klar: Wer sich regelmäßig bewegt und sportlich bleibt, ist nicht nur viel fitter im Alltag und auch im Alter, sondern hat auch mehr Spaß am Leben. Dunkel: „Ich will den Menschen mitgeben, dass sie auf sich und ihren Körper achten sollen. Sie haben nur diesen einen!“

Passion fürs Tanzen

Sie selbst beherzigt diesen Grundsatz schon seit Jahren. Im Alter von elf Jahren wurde ihre Passion fürs Tanzen geweckt. Sie tanzte begeistert Hiphop, lernte später Jumping, ein Workout auf Mini-Trampolins, das zwar anstrengend ist, aber auch richtig viel Spaß macht. Als Jugendliche sammelte Dunkel zwei Jahre lang Erfahrungen im Bodybuilding. „Das intensive Trainieren auf den Wettkampf hin war auf Dauer nicht gut für mich“, weiß sie heute. „Es ist wichtig, beim Sport auch an die Gesundheit zu denken.“

Als Nächstes beteiligt sich Matilda Dunkel am zweiten Charity-Event „Im Herzen barfuß“, der am Samstag, 4. Mai, in der Sportscheune Eulenhof ausgerichtet wird. Viele verschiedene Trainer bieten an diesem Tag Kurse an, ohne dafür ein Honorar zu verlangen. Die Teilnehmer zahlen für die Kurse einen Spendenbetrag, dessen Höhe sie selbst bestimmen. Der Erlös geht komplett an das ambulante Kinderhospiz Schwäbisch Hall. „Diese Aktion kann ich aus ganzem Herzen unterstützen“, sagt die FSJ’lerin, die mit einem Jumpingkurs vertreten ist. „Man tut dabei etwas Gutes für sich und im selben Atemzug auch etwas für andere.“

