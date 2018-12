Gemeinderat „Solides Polster“ rettet Kasse

Satteldorf / Ute Schäfer

In kaum einer Gemeinde laufen derzeit die Bauvorhaben so glatt wie geplant. Überall verzögern sie sich und werden teurer. Der neue Kindergarten in der Satteldorfer Oberen Gasse macht da keine Ausnahme. Hier betragen die Kosten derzeit 1,52 Millionen Euro, teilte Bürgermeister Kurt Wackler den Gemeinderäten nun mit. „Das ist sicher der absolute Höchstbetrag.“ Allerdings hatte die Gemeinde die Neubaukosten ursprünglich auf 1,28 Millionen geschätzt.

Die Steigerung machte sich auch an den Gewerken deutlich, die die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung vergaben – zur Erläuterung war Architektin Esther Kuhn aus Schwäbisch Hall nach Satteldorf gekommen.

Derzeit sind die Kinder in einer mobilen Anlage im Freiäcker­weg untergebracht, erläuterte Wackler zuvor. „Wir brauchen das neue Gebäude dringend zum nächsten Kindergartenjahr“, sagte Wackler, „aber so ein komplexes Gebäude braucht Zeit.“

Damit der Bau nun so schnell wie möglich über die Bühne gehen kann, unterzogen sich die Gemeinderäte eines wahren Verga­be­marathons und beauftragten wichtige Gewerke jeweils einstimmig. Es waren die Zimmerer-, Dachdecker- und Flaschnerarbeiten, dazu Verglasungsarbeiten, Stahlbau, Putz- und Trockenbau. Der Gesamtbetrag: 1,06 Millionen Euro. Laut Planansatz hätten die Gewerke insgesamt 1,02 Millionen kosten sollen.

In Sachen Geld wartete Bürgermeister Wackler beim Punkt Bekanntgaben mit einer weiteren „nicht so erfreulichen“ Nachricht auf. Der Haushalt, konkret die Gewerbesteuern, entwickelt sich nicht so wie erhofft. „Nach heutigem Stand müssen wir fürs laufende Jahr davon ausgehen, dass die prognostizierte Gewerbesteuer deutlich unterschritten wird.“ Geplant hatte die Gemeinde mit vorsichtigen vier Millionen, wobei die Abrechnung 2017 aufgrund von Nachzahlungen für frühere Jahre sogar noch höher lag, nämlich bei 5,8 Millionen.

Deutlich unter vier Millionen

„Jetzt werden selbst die vier Millionen deutlich unterschritten“, so Wackler. Wahrscheinlich werde sich die Gewerbesteuer zum Jahresende auf drei Millionen Euro einpendeln. „Das wird auf die Haushaltsplanungen 2019 Auswirkungen haben.“ Die Gemeinde werde hier nur noch mit vermutlich unter drei Millionen rechnen können. „Sie erinnern sich“, sagte Wackler den Gemeinderäten, „ich habe immer gesagt, wir müssen Rückstellungen machen, damit wir Schwankungen auffangen können. Hätten wir das nicht, müssten wir nun Maßnahmen zurückfahren.“

So aber habe sich die Gemeinde ein „solides Polster“ erarbeitet. „Wir müssen darüber froh sein, sonst könnten wir solche Verwerfungen nicht wegstecken.“ Deshalb sollte sich die Gemeinde 2019 nur auf die nötigsten Projekte konzentrieren. Das, was angestoßen sei, wie etwa die Wasserleitungen in Gröningen oder die Kindergärten, werde natürlich fortgesetzt. „Die Pflicht läuft. Aber die Kür wird deutlich geringer ausfallen. Damit wir den Spielraum auch weiter haben.“