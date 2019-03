Gereizte Stimmung bei der Gesamtfeuerwehr Abtsgmünd: Kommandant Holger Schmid und Bürgermeister Armin Kiemel tragen auf offener Bühne einen Disput über die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde aus.

Die Hauptversammlung der Abtsgmünder Gesamtwehr hat am Freitagabend in der Turn- und Festhalle Pommertsweiler einen anderen Verlauf genommen, als viele erwartet hatten. Von der Harmonie der vergangenen Jahre war nicht viel zu verspüren.

Gesamtkommandant Holger Schmid kritisierte zu Beginn seines Berichts massiv das langsame Vorgehen bei Anschaffungen sowie die aus seiner Sicht zögerlichen Investitionen von Verwaltung und Gemeinderat. Bereits vom Vorgänger des derzeitigen Bürgermeisters Armin Kiemel sei ihm ein Feuerwehrgerätehaus zugesagt worden. Seither sei er immer wieder vertröstet worden. Die derzeitigen Zustände seien nicht mehr hinzunehmen. Es gebe kaum Platz für die Gerätschaften, Einsatzkleidung müsse man zu Hause waschen, Duschmöglichkeiten nach den Einsätzen gebe es im derzeitigen Domizil im Rathaus nicht, bemängelte er.

Die Zahlen sprechen lassen

Bürgermeister Armin Kiemel sah sich gezwungen, seine vorbereitete Grußwortrede zu vergessen.

„Heute haben Sie sich den Frust von der Seele geredet, aber Sie liegen total neben der Spur“, konterte Kiemel und verwies auf das geplante Rettungszentrum, für welches jetzt die Baugenehmigung vorliege.

Dass es mit der Umsetzung so lange dauere, liege nicht an der Gemeinde, betonte Kiemel.

Dass es kein Geld für die Feuerwehr gebe, dürfe so einfach nicht gesagt werden, zumal Kämmerer Tobias Maier zuvor die Zahlen aus seinem vorläufigen Rechnungsabschluss vorgelegt hatte. So haben sich die Ausgaben im abgelaufenen Jahr auf rund 288.256 Euro aufsummiert. 2019 plant der Kämmerer mit Aufwendungen in Höhe von 265.000 Euro, im Investitionsprogramm stehen Mittel für die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (58.000 Euro) sowie 290.000 Euro für einen Gerätewagen Logistik bereit. Für die Beschaffung der Digitalmeldeempfänger sind 43.000 Euro eingeplant. Bei der Finanzierung des Rettungszentrums ist für den Anteil der Feuerwehr eine weitere Finanzierungsrate von 500.000 Euro eingeplant.

Nur der übliche Standard

Doch auch der stellvertretende Feuerwehrverbandsvorsitzende Jürgen Scherer aus Aalen verwies in seinen Grußworten auf die derzeit unbefriedigenden Zustände, die auch schon mehrfach bemängelt worden seien. Man würde nur den üblichen Standard einfordern, betonte er.

Dennoch gab es von allen Seiten viel Lob für den im Vorjahr erneut sehr zeitaufwendigen ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehrkameraden. Viele der Einsätze würden die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden an den Rand der psychischen und physischen Belastung bringen, sagte Gesamtkommandant Holger Schmid. Türöffnungen bei schon längere Zeit Verstorbenen oder das Bergen einer Wasserleiche vor einigen Tagen seien nicht so einfach zu verkraften, sagte er.

Vermisste ist tot Abtsgmünd-Untergröningen: Vermisste tot im Kocher aufgefunden Eine seit Januar vermisste 62-Jährige ist im Kocher bei Untergröningen tot aufgefunden worden.

Nach den Berichten von Gesamtkommandant Holger Schmid, dem stellvertretenden Kommandanten Heiko Bernthaler sowie von Matthias Berroth, der über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr berichtete, übernahm Ortsvorsteher Egon Ocker aus Pommertsweiler die Entlastung, die einstimmig erfolgte. Die Abts­gmünder Gesamtwehr hat derzeit 204 Mitglieder, davon entfallen 137 auf die Einsatzabteilungen. Das Durchschnittsalter beträgt 36 Jahre. Die Jugendfeuerwehr zählt derzeit 50 Mitglieder, davon 24 in Abtsgmünd, zehn in Hohenstadt, zwölf in Pommertsweiler und vier in Untergröningen. Im Jahr 2018 wurde die Gesamtwehr zu insgesamt 75 Einsätzen gerufen.

