Fest „Regierung in Berlin, Viehmarkt in Brettheim“

„Regierung in Berlin, Viehmarkt in Brettheim“

Brettheim / Luca Schmidt

„In Berlin wird heute die Regierung vereidigt, in Brettheim ist Viehmarkt“ – so empfing Ortsvorsteher Reiner Groß gestern alle Besucher zum Märzenmarkt um 9 Uhr in der Brettheimer Marktstraße.

Groß begrüßte zunächst Bürgermeister Siegfried Gröner, der eine kleine Klappschaufel mit Kompass überreicht bekam: Damit Gröner wisse, wo man Baumaßnahmen in der Gemeinde durchführen und investieren muss, nämlich im Nordosten von Rot am See.

Anschließend ging es für Gröner zum „Hau den Lukas“, den Patrick Pfänder eigens für den Viehmarkt aufgebaut hatte. Hier mussten sich unter anderem auch der Landtagsabgeordnete und Reubacher Dr. Friedrich Bullinger, Pfarrer Michael Sarembe, Thomas Pittner vom Bund der Selbstständigen (BDS) und Winfried Stahl von der Raiffeisenbank beweisen.

Was den Brettheimer Viehmarkt ausmacht, erklärt Groß so: „Obwohl es Mittwoch ist, nehmen sich hier alle die Zeit.“ Man verzeichne einen laufenden Zuwachs. Egal ob Ortschaftsrat, Landwirte, BDS oder Gewerbetreibende – alle helfen zusammen. Dabei versuche man laut Groß, „die Tradition des Viehmarkts aufrecht zu erhalten“ und mit modernen Ideen zu verbinden.

Geschätzt wird auch wieder in Brettheim, dieses Mal das Gewicht einer Charolais-Kuh. Jeder konnte einen Tipp abgeben. „Gewogen wird sie aber erst, nachdem alle geschätzt haben. Dann gibt es keine Mauscheleien“, sagte Wilfried Kraft. 692 Kilogramm brachte Kuh „Paula“ auf die Waage – und damit Helmut Ehrmann aus Herbertshausen den Sieg. Er hatte 690 Kilogramm geschätzt

Eine kleine Stärkung gibt es beim Brettheimer Viehmarkt „für jeden, der sich nicht gleich wehrt“, so Björn Duske. Er und Bettina Brosi vom Ortschaftsrat schenken Schnäpschen der Marke „Duske unerreicht“ aus, wie Reiner Groß ihn nennt.

Die Viehmarktverdienstmedaille erhielten in diesem Jahr die Anwohner Karl Gerlinger, Walther Schneider und Ulrike Walther. „Sie stellen immer Strom und Wasser zur Verfügung, und es kommen keine Anzeigen wegen Ruhestörung“, sagte Ortsvorsteher Groß.