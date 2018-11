Wallhausen „Praxis Hohenlohe“ wieder geöffnet

Wallhausen / Lothar Schwandt

Die Kultband ist auf Tour: Authentischer Hohenlohe-Rock im Kulturhaus Wallhausen. Die Gruppe spielt auf der Mundartbühne des Albvereins.

Praxis Hohenlohe live – für viele Besucher des Konzerts im Kulturhaus Wallhausen war es ein Déjà-vu, das Erinnerungen an längst vergangene Zeiten weckte. Damals, in den frühen 80ern, war Mundart-­Rock trendig und landauf, landab Kult. Und „Praxis Hohenlohe“ war lokal das, was deutschlandweit vielleicht BAP darstellte – mit einer Mischung aus bodenständigen und sozialkritischen Themen. Genau daran knüpften die Männer aus dem Bermuda-Viereck, wie sie ihre Wohnsitze selbst benennen, beim Konzert der Mundartbühne des Schwäbischen Albvereins an.

Zwischen Tiefenbach, Langenburg, Schrozberg und Spielbach passiert denn auch das meiste, was ihre Songtexte hergeben. Bandleader Jürgen Gierke fragte sich und sein Publikum mehrmals, woher sie denn kämen und machte in einem Rap alle mit einem besonders schönen Fleckchen Hohenlohes vertraut: dem Weiler Asbach. Ausgerechnet hier „hewwe’s mir de Fiehrerschei gnumme, jetzt ghär i aa zu de Dumme“, was Jörg Hurter und Clemens Herrmann unisono mit der hohenlohischen Allerweltsfloskel „sou sou“ kommentierten.

Dann schlüpfte Gierke in die Rolle des Landwirts aus Herbertshausen und stellte seinen 360- Hektar-Hof vor. „Aus sieben werden 12, später 15 Stunden und inzwischen rund um die Uhr Bulldoggfahren“ – weeche eich, weil ihr’s immer billiger welld. Macht nur so weiter“, gab er dem Song seine Pointe und seinem Publikum etwas zum Nachdenken mit. Widerstand anno 2018 drückte dann der Blues „Monsanto – eich grieche’s aa noch drou“ aus, vom Publikum heftig beklatscht, eingedenk des Refrains „schdell di nedd sou ou, do gweinsch di drou“, von Hurter und Herrmann im Duett intoniert.

Ja, sie können’s noch wie ehedem, mit variantenreichem Gitarrenspiel, schlüpfen in verschiedene Rollen, wechseln wie Gierke vom Schlagzeug zum Saxofon oder Albrecht Haag vom Keyboard zur Pikkoloflöte, um ihre Botschaft zu untermalen. Und dann entspringt aus dieser Lust am Spielen auch mal ein Schnadahüpferl mit Jodlern oder ein spontanes Instrumentensolo. Zwischendrin formuliert die Band ihr Selbstverständnis: „Mir sinn nedd geeche alles“, lautet es, aber auf die Bedrohung unserer Schöpfung wird trotzdem unmissverständlich hingewiesen. „Hektarweis dieselben Felder, I seech nor noch gräe, närcheds schdäed a Baam – wann wird mer gscheid?“ ist so ein Song, der spannungsvoll-bedrohlich wirkt, wenn Gierke mit dem Saxofon in den Blues elegische Fill-ins einstreut.

Heiterkeit gibt es immer dann, wenn die Musiker selbstironisch ihr Programm kommentieren und Lokalkolorit einstreuen. Am besten gelingt das im persiflierten Reinhard-Mey-Song „Wind Nord-Ost Brüchlinger Wald“, wo es den Windkraftanlagen an den Kragen geht, zur Abwechslung mal auf Hochdeutsch. Keine falsche Sentimentalität lässt auch die „Hommage auf Oberregenbach“ aufkommen, denn das Leben im Tal birgt auch manche Entbehrungen. Man frage dort unten einmal die Landwirte.

Anklänge an irische Folklore

Keine Frage, dass der Most im „Mouschdblues“ und die Brauereierzeugnisse von Herbsthausen und Riedbach ebenfalls Thema werden, ebenso die perfekte Idylle im Dorf Spielbach. Und zum Schluss stellen sich die Musiker selbst vor und wie sie zur „Praxis“ gekommen sind. Dazwischen hörte das Publikum auch mal Anklänge an irische Folklore oder an die Comedian Harmonists. Das zeigt auch, dass die vier Jungs immer noch ein breites Repertoire haben und aus dem Vollen schöpfen. Das Publikum gab am Schluss stehenden Applaus und Gau-Kulturwartin Ingeborg Raab sparte nicht mit Lobesworten, auch für die vorzügliche Bewirtung durch die Albvereins-Ortsgruppe Wallhausen.