Gemeinderat „Optimal für die Stadtbegrünung“

Ilshofen / Ute Schäfer

Wenn Bäume groß werden, beherrschen sie ihre Umgebung. Die Linden in der Karolinenstraße in Ilshofen sind dafür ein passendes Beispiel. Die Bäume wurden auf einem Grünstreifen zwischen der Straße und den Gehweg gepflanzt. Dort geht es ihnen offenbar gut, sie haben mittlerweile eine stattliche Größe erreicht.

Ohne die großen Bäume wäre der Flair der Straße ein anderer. Kein frisches Grün im Frühling. Kein Duft nach Lindenblüten im Sommer. Kein Herbst mit goldgelben Blättern. Und kein Spätherbst mit einer Unmenge an Blättern auf den Gehwegen und in den Vorgärten. Denn die Linden beherrschen ihre Umgebung nicht nur optisch. Das weiß vor allem der, der mit und unter ihnen lebt. Die Linden machen auch jede Menge Arbeit: Je größer die Bäume werden, je mehr Blätter, Dreck oder Schatten fallen an.

Deshalb waren diese Linden unlängst Thema im Gemeinderat. Unter dem Punkt Bekanntgaben sagte Bürgermeister Martin Blessing zu den Gemeinderäten: „Ich möchte Ihnen einen Sachverhalt schildern, der 2016 schon einmal Thema im Gemeinderat war.“

Zu wenig Wasser in den Gärten

Die Anwohner der Karolinenstraße seien auf ihn zugekommen. „Die Bäume führen zu Erschwernissen“, hätten die ihm berichtet, so der Bürgermeister. Das läge aber nicht nur am Laubfall im Herbst. Die Linden entzögen den Vorgärten mittlerweile auch ziemlich viel Wasser, sodass dort die Pflanzen nicht mehr gut gedeihen. „Wie ist das mit den Linden?“, hätten die Anwohner gefragt, „könnte man die nicht entfernen?“

Als diese Frage vor zwei Jahren schon einmal auftauchte, hatte der Gemeinderat beschlossen, die Linden stehen zu lassen. „Auf diesen Entschluss würde ich auch jetzt wieder verweisen“, sagte Bürgermeister Blessing. Die Bäume hätten mittlerweile zwar eine stattliche Größe erreicht. Sie seien aber „optimal für die Stadtbegrünung. Deshalb bleiben die Linden stehen.“