Regine Carl aus Brettheim ist Lachyoga-Lehrerin. Sie erklärt, warum Lachen nicht nur glücklich macht, sondern auch gesund hält – ganz egal, ob künstlich oder echt.

Morgen um Punkt 14 Uhr ist es so weit: Es wird gelacht – und zwar rund um den Globus. Denn jeden ersten Sonntag im Mai wird der Weltlachtag begangen. Der geht zurück auf den Begründer des Lachyoga, Dr. Madan Kataria (siehe Infokasten). Warum jeder öfter lachen sollte und was es mit Lachyoga auf sich hat, das kann Regine Carl erklären. Die Brettheimerin ist seit acht Jahren Lehrerin für diese Disziplin.

Glückshormone freisetzen

„Zusammengefasst ist Lachyoga eine Methode, um ohne Witze oder Comedy ins Lachen zu kommen“, sagt Carl. Künstliches Lachen soll letztlich in echtes übergehen. Ein Satz von Gründer Kataria fasst es folgendermaßen zusammen: „Wir lachen nicht, weil wir glücklich sind, sondern wir sind glücklich, weil wir lachen.“

Denn es sei ganz egal, dass man anfangs nur so tue, als würde man lachen, sagt Carl. „Es reicht schon, wenn die Mundwinkel des Gegenübers nach oben gehen. Dabei werden bereits Endorphine, also Glückshormone, ausgeschüttet.“ Effektiver sei es aber, wenn man selbst lächelt.

Sie selbst sei 2003 durch eine TV-Reportage auf Lachyoga aufmerksam geworden. Carl war Ernährungsberaterin, machte Klangschalentherapien und Massagen. „Lachyoga konnte ich in all diesen Bereichen unterstützend einsetzen.“

Fünf Jahre später ließ sie sich zur Leiterin ausbilden, 2011 absolvierte sie eine einwöchige Lehrerausbildung – bei Madan Kataria aus Indien. Zum Lachyoga gehören Kombinationen aus Klatsch-, Streck- und Dehnübungen, Atem- und Entspannungsübungen sowie pantomimische Lachübungen, sagt Carl.

Balance steht im Mittelpunkt

Dabei gehe es beim Lachyoga um deutlich mehr als nur das Lachen. Das sorge zwar unter anderem dafür, dass der Stoffwechsel angeregt und die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Im Mittelpunkt stehe aber auch, „dass alles in Balance ist“, erklärt Carl, zum Beispiel die Balance zwischen An- und Entspannung. Diese Lehre geht auf den Philosophen Aristoteles zurück, der die Tugend als das Finden des rechten Maßes definierte.

Gerade für Erwachsene sei Lachen aber oft schwer, sagt Carl. „Als Kind lacht man etwa 400 Mal am Tag, als Erwachsener sind es nur noch 10 bis 15 Mal.“ Außerdem gebe es Erwachsene, die überzeugt sind, dass sie gar nicht mehr lachen können. Vor allem nach dem Verlust eines Mitmenschen oder während einer Depression könne dies der Fall sein. Es gelte aber: „Lachen schadet niemandem und ist für alle gut“, meint die 60-Jährige. Ausnahmen gebe es nur wenige, zum Beispiel bei einem Rippenbruch.

Lachen macht und hält gesund

Lachen habe viele positive Auswirkungen auf die Gesundheit, sagt Carl. So habe die Gelotologie, die Wissenschaft vom Lachen, herausgefunden, dass dadurch unter anderem der Körper besser durchblutet und das Schmerzempfinden gehemmt wird und der Blutdruck gesenkt werden kann.

Ein Lachclub, wie es bereits mehrere in Deutschland gibt, existiert noch nicht in Brettheim. Das liegt aber auch daran, dass Regine Carl mit ihrem Mann erst seit Anfang des Jahres dort wohnt. „Wir sind hierhergezogen, weil wir in einer ländlichen Gegend mit guter Infrastruktur leben wollten“, sagt sie. Momentan gibt sie Kurse an Volkshochschulen.

