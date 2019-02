Feuerwehr „Kleinvieh macht auch Mist“

Kreßberg / Jens Sitarek

Die Feuerwehrabteilung Nord der Gemeinde Kreßberg verfügt über ein Löschfahrzeug, ­Baujahr 1986, bei dem öfter das Getriebe streikt, und ein Löschfahrzeug, Baujahr 1993. Um die Einsatzzeiten zukünftig zu gewährleisten, muss ein neues Löschgruppenfahrzeug her, Typ LF 10/6.

Um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, kaufte sich die Gemeinde für die europaweite Ausschreibung die Unterstützung eines Büros ein. In einem Workshop äußerte die Wehr ihre Wünsche – am Ende des Tages stand das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung fest. Der Richtpreis lag bei 300 000 Euro.

Bei der Submission Mitte Januar gingen drei Angebote für Fahrgestell und Aufbau ein sowie zwei Angebote für die Beladung. Weil eine Firma allerdings zwei Positionen nicht ausfüllte, wurde im zweiten Fall lediglich ein Angebot gewertet. Die Lieferzeit war bei allen Anbietern gleich: zwölf Monate.

Volle Auftragsbücher

Auch die Angebotspreise lagen ziemlich dicht beieinander, wenn man die hohen Summen sieht. Dafür weicht die Gesamtvergabesumme deutlich von dem Planansatz ab: 408 000 Euro statt 300 000 Euro. Vom Gesamtbetrag geht noch eine hohe fünfstellige Pauschalförderung ab, aber die Mehrkosten reduzieren sich dadurch nicht.

Der Gemeinderat beauftragte in der Februar-Sitzung die Firma Rosenbauer aus Luckenwalde mit der Lieferung von Fahrgestell und Aufbau zu einem Preis von 313 500 Euro. Um die Beladung für 94 500 Euro kümmert sich die Firma Wilhelm Barth aus Fellbach.

Zum Erstaunen einiger in Verwaltung und Feuerwehr sah sich eine Firma aus der Region trotz erneuter Nachfrage nicht in der Lage, ein Angebot abzugeben. „Auch da ist es so wie bei den Handwerksbetrieben“, meint Bürgermeister Robert Fischer, „die Auftragsbücher sind voll.“

Richtpreise sind keine Endpreise

Er sei von 300 000 Euro ausgegangen, sagt Gemeinderat Ulrich Bayer. Stattdessen sind es mehr als 400 000 Euro. „Wer macht so was?“, fragt sich Bayer. Dreimal habe er die Unterlagen gelesen und geschluckt, fügt Wilfried Köffler hinzu. Er findet: „Hier bedienen sich Unternehmen an der öffentlichen Hand – das ist eine Frechheit.“ 100 000 Euro mehr seien „eine Hausnummer“, findet Norbert Gary, aber: „Kleinvieh macht auch Mist.“ Aus beruflicher Erfahrung bei einem Maschinenbauer weiß er, dass Richtpreise nicht Endpreise sind.

Bei dem Richtpreis würde es sich um eine Minimalausstattung handeln, macht Kämmerin Annemarie Mürter-Mayer deutlich. Man habe „entsprechend der Anforderung konfiguriert“, sagt Bürgermeister Fischer. „Der Wettbewerb ist nachher ein anderer.“ 408 000 Euro seien zwar „viel Geld, aber gut angelegt für unsere Feuerwehr. Uns bleibt nichts anderes übrig.“

Fischer sagt, dass die Gemeindeverwaltung mit 300 000 Euro geplant und vielleicht mit 350 000 Euro ­gerechnet habe, aber „dass es über 400 000 Euro werden, hat uns überrascht“. Die fehlenden 100 000 Euro sollen in den Haushalt 2020 eingestellt werden. Denn die Schlussrechnung fürs LF 10/6 kommt ja auch erst im Jahr 2020.