Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zieht die bereits in Aussicht gestellte ELR-Förderung für eine Arztpraxis in Fichtenau zurück. Jetzt fehlen der Gemeinde rund 115.000 Euro.

Der 13. Februar dieses Jahres war ein guter Tag für Fichtenau, denn an diesem Tag teilte das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz der Gemeinde mit, dass deren Projekt „Umnutzung der Grundschule zu einer Arztpraxis und einer Bücherei“ in Unterdeufstetten in das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, kurz ELR, für 2019 aufgenommen wurde. „Vorbehaltlich der Einzelfallprüfung im Rahmen des Bewilligungsverfahrens wurde ein Zuschuss für die Praxis in Höhe von 115.520 Euro in Aussicht gestellt“, so steht es in der Vorlage für die März-Sitzung des Gemeinderates. In Fichtenau zweifelte eigentlich niemand da­ran, dass dieses Geld fließt.

Doch dann meldete sich am 6. März jemand vom Regierungspräsidium Stuttgart bei der Gemeinde, „dass die Programmaufnahme der Arztpraxis irrtümlich erfolgt“ sei. Zur Begründung hieß es: Das ELR-Programm ermögliche keine Förderung von beihilfefähigen Maßnahmen bei Kommunen unter 5000 Einwohnern, die über ein Haushaltsvolumen von mehr als zehn Millionen Euro verfügen.

HT-Wahlforum in Kreßberg Geplantes Gewerbegebiet polarisiert Beim HT-Forum zur Gemeinderatswahl in Kreßberg machen sich 130 Bürger ein Bild von Kandidaten und ihren Positionen.

Schwellenwert überschritten

Aber hätte das nicht vor der Aufnahme ins Programm klar sein müssen? Diese Frage kann nur das Ministerium beantworten. „Im Rahmen der beihilferechtlichen Prüfung im Zuge des Bewilligungsverfahrens stellte sich he­raus, dass die Gemeinde Fichtenau zwar unter dem von der EU gesetzten Schwellenwert von 5000 Einwohner liegt, jedoch den Schwellenwert des Haushaltsvolumens (Vermögens- und Verwaltungshaushalt) deutlich überschreitet“, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung.

Der Haushalt sei „anhand der auf der Internetseite des Statistischen Landesamtes veröffentlichten Daten der Jahre 2015 und 2016 bewertet“ worden. „Es war demnach davon auszugehen, dass die Gemeinde die beihilferechtlichen Voraussetzungen erfüllt.“ Erst im Bewilligungsverfahren habe sich herausgestellt, dass sie „die Grenzwerte in den letzten beiden Jahren deutlich überschritten“ hat. Gemeint sind 2017 und 2018. Für 2019 präsentiert die Gemeinde übrigens einen Rekordhaushalt mit einem Gesamtvolumen von rund 19,6 Millionen Euro.

Gemeinderatswahl in Fichtenau „Wir müssen unseren Bürgern was bieten“ Da Fichtenau die unechte Teilortswahl abgeschafft hat, wird der neue Gemeinderat erheblich schlanker: 14 statt 20 Sitze.

Was heißt das jetzt für Fichtenau? Förderfähig im ELR ist nur der beihilfefreie Teilbereich des Projektes, also die Bücherei, und zwar mit 154.040 Euro. Damit erhält die Gemeinde insgesamt 211.145 Euro statt 326.665 Euro aus dem Jahresprogramm 2019. Die Differenz, die ursprünglich für die Arztpraxis gedacht war, wird „unterjährig in 2019 für besonders dringliche und strukturell bedeutsame Projekte eingesetzt“, heißt es weiter.

Sehr wenige Einzelfälle

Wie oft kommt es überhaupt vor, dass eine Förderung zurückgezogen wird? „In nur sehr wenigen Einzelfällen muss die Förderentscheidung korrigiert werden“, ­betont das Ministerium. „Hauptgrund sind dann in der Regel geänderte Planunterlagen oder Projektänderungen. Beihilferechtliche Fragen können meist im Vorfeld abgeklärt werden.“

Als Fichtenaus Bürgermeisterin Anja Wagemann von der Absage erfuhr, habe sie „alle Hebel in Bewegung gesetzt“. Ohne Erfolg. Die Enttäuschung ist groß, sie steht einigen Gemeinderäten ins Gesicht geschrieben, als Wagemann in der März-Sitzung davon berichtet. Und die Enttäuschung ist vielleicht noch größer, weil laut Vorlage weder das Landratsamt noch das Regierungspräsidium im Vorfeld auf die Problematik hingewiesen hätten. „Im Gegenteil, gegenüber der Gemeinde wurde mehrmals erklärt, dass die Folgenutzung eines leer stehenden Gebäudes sowie die Sicherung der Ärzteversorgung im ländlichen Raum für das ELR-Programm ausgezeichnet geeignete Förderobjekte darstellen.“

Nun ruht die Hoffnung auf dem EU-Programm LEADER. Bis Ende Mai muss die Gemeinde einen Antrag stellen, eine Entscheidung fällt im Juli. Fraglich ist noch, ob die Förderbedingungen kompatibel mit dem Projekt Arztpraxis sind. Für Wagemann steht angesichts der Finanzsituation in Fichtenau fest: „Auf Förderung verzichten können wir nicht.“

Das könnte dich auch interessieren: