Kabarett „In jeder Lederhose steckt eine Leberzirrhose“

Rot am See / Lothar Schwandt

Einen unverhofften Glücksgriff landete „Kulturchefin“ Beate Meinikheim mit dem Auftritt des Kabaretts „Die Buschtrommel“ am Freitag im Bürgersaal. Extra aus Westfalen angereist – sie Leverkusenerin, er Münsteraner – boten die beiden einen Streifzug durch die Weltpolitik, zeigten deutsche Gefühlswelten und führten unterschiedliche Lebensstile vor. Je länger der Abend dauerte, desto scharfzüngiger und treffsicherer fielen die Seitenhiebe aus. Allerdings musste man schon sehr genau zuhören, um auch die versteckten Pointen zu hören, die sich in diesem kabarettistischen Feuerwerk wiederfinden.

„Weltuntergang“ stand auf einem Wegweiser der Bühnendekoration, und die Untergangsszenarien wechselten in bunter Folge. Für die meisten standen die Herren Trump, Erdogan und die AfD Pate. Dass es zur Sache gehen würde, machte Britta von Anklang in einem Rap gleich zu Beginn deutlich. „Satire macht frei“ kündigte sie an, was der Wortwechsel mit Andreas Breiing dann auch vertiefte, der sich als „charmanter, eloquenter, fleischgewordener Traum meiner Schwiegermutter“ vorstellte.

Er ist der Typ des Genussmenschen, während seine Frau versucht, ihm vegetarisches Essen schmackhaft zu machen, Organspenden nahezulegen und Konsumverzicht zu üben. Sie ist Dortmund-Fan und er will endlich die titellose Zeit von Schalke 04 hinter sich bringen. Einig sind sie sich aber bei Trumps Verbalattacken gegen unerwünschte Einwanderer und Nichtamerikaner, die sie schon deshalb in Frage stellen, weil Trump ja auch europäische Wurzeln hat. Spätestens mit der Bezeichnung „Belgien ist eine schöne Stadt“ habe er sich in die Nesseln gesetzt, und die Aussage, dass „Geld nicht alles ist“, passe nicht zu einem Milliardär.

Dabei ist der Wortwechsel des Kabarettduos perfekt aufeinander abgestimmt, die Dialoge wechseln in rascher Folge und wirken völlig ungekünstelt. Mit der Wahl des Urlaubsziels Holland kommt eine neue Variante ins Spiel, nämlich der Umgang mit Plastikmüll. Hier zeigt der Gelbe Sack seine wahre Bestimmung, denn ohne Verpackungen geht hier gar nichts, denn Eintöpfe, Fertigsuppen, Tiefkühlgerichte und Süßigkeiten gibt es gar nicht ohne.

Bifi, Mars und Mettbrötchen

„Mit einer solchen Frau unterwegs zu sein, heißt gesund leben“, resümiert Breiing, brav seine Karotte essend und von Albträumen in Form von Lauchstangen, Paprikaschnitzen und 37 Sorten Früchtetees geplagt, während früher Mars, Snickers und Mettbrötchen seinen Hunger stillten. „Hat jemand unter Ihnen ein Bifi dabei?“ fragt er ins Publikum, leider erfolglos, aber von heiterem Gelächter begleitet.

Nach der Pause wird die Bundespolitik zum Thema. Als Breiing in die Rolle eines AfD-Abgeordneten schlüpft und in seiner Rede fordert, nicht deutsche Tierarten abzuschieben, stockt vielen Besuchern der Atem. Mimik und Gestik, Sprachtempo und Lautstärke werden der Hitlers immer ähnlicher, das Seitenlicht verzerrt ihn zusätzlich und wirft dunkle Schatten.

Und wer macht das Rennen in der CDU? Ursula von der Leyen trotz hautengem Kampfanzug eher nicht, dagegen wirke Annegret Kramp-Karrenbauer makellos rein und könne es gut und gerne ebenfalls auf 16 Jahre Kanzlerschaft bringen. Natürlich kommt auch ein deftiges Markus-Söder-Zitat, und Andreas Steuers Biografie wird genau wie die von Alice Weidel durchleuchtet, die sich ja in Sachen Flucht aus wirtschaftlichen Gründen und Steuerhinterziehung auskenne.

Zum Schluss wird’s dann richtig bayerisch, sogar sprachlich. Er mit dem Bierhumpen, sie abschätzig „In jeder Lederhose steckt eine Leberzirrhose“, aber ein „Mars“ kauend, was ihn total verstört, denn „wir wollten doch nie mehr bei Kapitalisten einkaufen“.

Am Schluss ein weiterer Höhepunkt, der noch einmal mit kräftigem Applaus goutiert wird: Der amerikanische Reverend Abraham White kommt heilsbringend nach Deutschland, nachdem es hier 2017 nur noch 56 Priesteramtskandidaten gegeben hat. Er verkündigt jedoch nicht das Evangelium, sondern einen Feldzug gegen Plastiktüten, Tupperpartys und -ware, denn auch in Rot am See „sind viele dem Tupperwahn verfallen“.

Info Ausschnitte des Programms sind auch am Dienstag um 22.30 Uhr im SWR-Fernsehen bei den „Freunden der Mäulesmühle“ zu sehen.