Internetversorgung „Ich werde der Sache nachgehen“

Crailsheim / JS

In seiner neuesten „Stetten-Mail“ widmet sich Christian von Stetten den 5G-Mobilfunkfrequenzen. „Im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf hat die Bundesnetzagentur wichtige Verbesserungen aufgenommen“, schreibt der CDU-Bundestagsabgeordnete. Dennoch bestehe für eine wirklich flächendeckende Versorgung in Deutschland weiter Handlungsbedarf. „Damit unsere kleinen und mittleren Unternehmen in der Region Hohenlohe wettbewerbsfähig bleiben, brauchen wir über die Möglichkeit lokaler Frequenzen hinaus eine gleichwertige 5G-Versorgung auch auf dem Land“, betont von Stetten. Dass er Berichte aus Blaufelden wie „Einem Dorf droht der völlige Verlust des Internet-Zugangs“ (HT vom 28. November) lesen müsse, „macht mich wütend. Ich werde der Sache nachgehen. Hier muss eine sinnvolle Lösung gefunden werden. Der ländliche Raum darf nicht vernachlässigt werden.“