Altersjubiläum „Ich hätte nie gedacht, dass ich so alt werde“

Schrozberg / Viktoria Manka

Anneliese Jöchners Erlebnisse sind spannend und sie blickt heute, an ihrem Geburtstag, auf 90 bewegende Jahre zurück. „Man muss durch Höhen und Tiefen gehen“, sagt sie in der Rückschau. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so alt werde.“

Anneliese Jöchner bezeichnet sich als ein „Urgestein von Schrozberg“. Nach dem Tod ihrer Mutter musste sie mit 16 Jahren schon früh Verantwortung übernehmen. Nicht nur Haushalt, sondern auch eine kleine Landwirtschaft standen unter ihrer Obhut. „Ich hatte alles in der Hand.“

Ihren Mann, ebenfalls Schrozberger, lernte sie beim Tanzen kennen. 1951 wurde geheiratet, mit zwei Töchtern und einem Sohn war die Familie komplett. Während der Mann als Bäckermeister arbeitete, kümmerte sich Anneliese Jöchner um den Haushalt. „Mein Mann und ich vertrauten uns sehr, als er am Ende des Monats das Gehalt nach Hause gebracht hatte, legte er es immer auf den Tisch und sagte: Hier, mach damit, was du willst.“

1959 erfüllte sich das junge Paar den Traum vom eigenen Haus, das es selber baute und in dem Anneliese Jöchner noch heute wohnt. „Was ich machen kann, mache ich selber“, sagt sie heute. Es wird schnell klar: Die Seniorin ist sowohl körperlich als auch mental fit: „Wenn ich nicht täglich koche, wird es eben langweilig.“

2008 starb ihr Ehemann. Trotz einiger Rückschläge durch Krankheiten in der Familie blickt die Seniorin positiv in die Zukunft. Ein fester Bestandteil in ihrem Leben ist die „Vergissmeinnicht“-Gruppe in Schrozberg, zu deren Treffen sie wöchentlich erscheint.

Das Rezept für ein langes Leben

Über die regelmäßigen Besuche von Schwester und Sohn freut sie sich besonders: „Meine Schwester versorgt mich sehr liebevoll“, meint Jöchner. Wenn es die Zeit zulässt, strickt die Seniorin gerne in ihrer Freizeit.

Was das Rezept für ein langes Leben sei? „Ich war immer zufrieden und ich hatte eine sehr glückliche Ehe“, verrät die Jubilarin und grinst. Viele Familienbilder sind im ganzen Haus aufgestellt, vor allem von den fünf Enkeln und zwei Urenkeln, auf die die Jubilarin besonders stolz ist: „Ich habe sehr schlaue Kinder und Enkel.“

Eine internationale Familie

Ein einschlägiges Ereignis in Anneliese Jöchners Leben war die Reise nach Los Angeles Ende der 90er-Jahre. Gemeinsam mit ihrer Tochter Ulrike besuchte sie ihren Sohn und Bruder Michael, der dort zu dieser Zeit seine Prüfung zum Doktor der Mathematik absolvierte.

Richtig gefeiert wird am Sonntag bei dem Patenkind der Jubilarin, die ganze Verwandtschaft ist eingeladen. Und so findet die weit verstreute Familie zu diesem besonderen Anlass wieder zusammen.