Gesellschaft „Heute noch genauso schön wie vor 25 Jahren“

Frankenhardt / Christine Hofmann

Gedämpfte Kaffeehausmusik erklingt – live gespielt von Beate Seifried am Klavier – ab und zu ist das Abstellen einer Kaffeetasse zu hören und immer wieder erklingt ein Lachen. Doch das vorherrschende Geräusch im großen Saal des Honhardter Gemeindehauses sind Frauenstimmen, die sich unterhalten. Junge und alte Stimmen sind dabei, laute und leise, überwiegend fröhliche. Das Frauencafé der Kirchengemeinde Honhardt feiert Jubiläum.

Seit 25 Jahren gibt es diesen zwanglosen Treff für Frauen jeden Alters aus Honhardt. Er bietet Frauen die Gelegenheit, bei einer Tasse Kaffee und einem selbst gebackenen Stück Kuchen zusammenzukommen und sich auszutauschen.

„Es ist heute noch genauso schön wie vor 25 Jahren“, sagt Luise Lachmann, die beim allerersten Treffen dabei war und bis heute kaum einen Kaffeetermin versäumt hat. Auch Dorothee Knödler ist eine Frau der ersten Stunde. Die beiden Honhardterinnen gehören zum elfköpfigen Team, das reihum Kuchen backt, Kaffee kocht und sich von Zeit zu Zeit einen kurzen Programmpunkt für die Gäste überlegt.

„In den Anfangsjahren gab es deutlich mehr Programm. Doch das Interesse daran ließ irgendwann nach“, berichtet Knödler. In den Aufzeichnungen der Initiatorin Meta Masserer, die die Gruppe ins Leben rief und einige Jahre leitete, inzwischen aber nicht mehr in Frankenhardt lebt, hat sie dazu folgenden Vermerk gefunden: „Programm wird nicht mehr gewünscht, die Frauen wollen sich unterhalten.“ Das gelte heute immer noch, erklärt Knödler. „Wir wollen zusammenkommen und ein Schwätzchen halten.“

Heute wie vor 25 Jahren drehen sich die Gespräche der Frauen um Familie, Kinder und Enkel, um Gartenarbeit, große Politik und alles, was sich im Dorf abspielt. „Die Themen sind uns noch nie ausgegangen“, sagt Knödler und lacht. Die Frauen genössen es, unter sich zu sein. „Es wird anders gesprochen, wenn keine Männer dabei sind.“ Ein einziger Mann wird im Frauen­café geduldet: Pfarrer Michael Jag kommt, wenn der Konfirmandenunterricht beendet ist, gern noch auf ein Tässchen Kaffee und ein Stück Kuchen vorbei.

Erlös wird gespendet

Knödler: „Das hat alles seine Ordnung: Die Männer im Ort treffen sich mittwochs vormittags zum Stammtisch beim Kühnle. Die Frauen gehen nachmittags ins Frauencafé.“

Kaffee und Kuchen werden im Frauencafé nicht verschenkt, sondern verkauft. Die Einnahmen wurden jahrelang für den Neubau des Gemeindehauses zurückgelegt. Inzwischen ist das Gemeindehaus gebaut – das Frauencafé wird jetzt hier ausgerichtet. „Jetzt spenden wir den Erlös. In diesem Jahr wollen wir das ambulante Kinderhospiz in Schwäbisch Hall unterstützen“, so Knödler.

Zu den wöchentlichen Öffnungszeiten des Cafés kommen zwischen einem halben Dutzend und einem Dutzend Frauen. „Immer mal wieder ist ein neues Gesicht dabei“, freut sich Dorothee Knödler. Hildegard Walter ist ein regelmäßiger Gast. „Es ist immer schön hier“, schwärmt sie. „Man trifft immer mal wieder Frauen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Die zwei Stunden Auszeit am Mittwochnachmittag, die kann man sich geschwind erlauben.“

Info Das Frauencafé findet in den Wintermonaten jeweils mittwochs von 15 bis 17 Uhr im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Honhardt statt. In den Ferien bleibt es geschlossen. Frauen jeden Alters sind willkommen.