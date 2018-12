Kreistag „Gemeinsamen Weg finden“

Landkreis / Marcus Haas

Es gibt breiten Konsens zum Haushaltsplan 2019 und zum Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022, aber bei den Themen Diak-Antrag und Kreisumlage werden unterschiedliche Sichtweisen deutlich. Gegenstimmen zur mittelfristigen Finanzplanung kommen von der SPD, Enthaltungen zum Haushaltsplan 2019 von der FDP.

30,8 Millionen Euro vom Landkreis für den zweiten Neubauabschnitt: Die Diskussion um den Diak-Antrag dominierte die Haushaltsberatungen in den Ausschüssen. In der letzten Kreistagssitzung des Jahres dreht das Thema keine weitere Schleife mehr, sondern wird einstimmig in eine Sondersitzung vertagt – Termin spätestens Ende März 2019. Eine Entscheidung fällt, „wenn alle dafür notwendigen Fragen geklärt sind“, betont Landrat Gerhard Bauer am Mittwochabend im Kulturzentrum in Wallhausen.

„Wie sehen die Vorstellungen der Diakonie Neuendettelsau aus? Ich werde die Verantwortlichen in den Kreistag einladen“, nennt Bauer eine offene Frage, die mit einem möglichen Partner des Haller Diaks verbunden ist. Vor der Entscheidung will er wissen, ob sich die Evangelische Landeskirche an der Realisierung des Bauvorhabens beteiligt. Zudem müsse das medizinische Konzept der Kliniken in Crailsheim und in Hall vorliegen. Ebenso offen: der Anteil des Landkreises an einer gemeinsamen Krankenhausgesellschaft mit dem Diak.

Die anderen Fraktionen teilen die Sicht des Landrats. „Es war wichtig, das schwierige Thema Diak auszugliedern, um sich damit im ersten Quartal 2019 auseinanderzusetzen“, sagt Hans-Joachim Feuchter (Grüne/ÖDP). „Es geht darum, nun einen gemeinsamen Weg in der Sondersitzung zu finden“, so Kurt Wackler (Freie). Von der SPD-Fraktion kommt Widerspruch zu einem Punkt: „Das Thema hat Relevanz für die mittelfristige Finanzplanung“, sagt Kreisrat Hermann-Josef Pelgrim. Die SPD-Fraktion will mit Blick auf den vom Diak beantragten jährlichen Investitionszuschuss von 2,2 Millionen Euro auf einen Zeitraum von 14 Jahren, dass finanzielle Mittel im Investitionsprogramm des Kreishaushalts für die nächsten Jahre verankert werden. Bei der Abstimmung mit 37 Jastimmen zum Finanzplan samt Investitionen (2018 bis 2022) kommen acht Neinstimmen und eine Enthaltung von der SPD.

Schulden abbauen

Die Kreisumlage ist die größte Einnahmequelle des Kreises. Damit finanzieren die Städte und Gemeinden vom Landkreis erbrachte, öffentliche Leistungen. Vor allem der Zuschussbedarf der sozialen Sicherung soll dadurch gedeckt werden – das ist der größte Ausgabenblock des Kreises. Der Kreistag beschließt den Hebesatz von 34,5 auf 33,75 Prozent zu senken – zuvor war dieser seit 2010 konstant bei 34,5 Prozent. Der Landkreis lässt damit rund 2,1 Millionen Euro bei den Kreisgemeinden. Eine Gemeinde wie Braunsbach behält rund 23 000 Euro mehr in der Kasse. „Ich bin froh, dass der jährliche Zuwachs nun mal nicht beim Kreis bleibt,“ sagt Fraktionsvorsitzender Siegfried Trittner (Freie). Friedrich Bullinger hält dagegen und wiederholt eine Frage aus seiner Haushaltsrede: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Der FDP-Fraktionsvorsitzende betont, dass der Schuldenberg des Landkreises erheblich sei. Schulden sollten abgebaut werden, wenn die Konjunktur wie derzeit boomt. Der Kreistag beschließt mit 42 Jastimmen den Haushaltsplan 2019, bei vier Enthaltungen der FDP-Fraktion.