Jugendhilfe „Familien zu Hause stärken“

Landkreis / Marcus Haas

Es geht um Hilfe für Schulabbrecher, für Schüler mit häufigen Fehlzeiten und darum, „Familien zu Hause zu stärken“ – Ulrike Seip erläutert im Jugendhilfeausschuss ein neues Angebot für Familien in Überforderungs- oder Belastungssituationen. Die können beispielsweise durch die Geburt eines Kindes bei Alleinerziehenden, durch Unerfahrenheit, durch Mehrlingsgeburten oder Krankheit entstehen.

„Es ist ein Angebot für belastete Familien im Vorfeld einer Hilfe zur Erziehung und soll die Lücke zwischen Frühen Hilfen und der sozialpädagogischen Familienhilfe schließen“, macht die Fachbereichsleiterin Allgemeiner Sozialer Dienst im Jugendamt deutlich. Dadurch soll die „Verfestigung von Problemlagen“ vermieden werden, betont Seip den präventiven Charakter des Angebots. Ein weiterer Effekt soll sein, dass die Betreuungszeiten durch die sozialpädagogische Familienhilfe im Landkreis reduziert werden – es gebe trotz Aufstockung eine Warteliste von 16 Familien.

An wen richtet sich das neue Angebot? An Familien mit Kindern bis zum 14. Lebensjahr, die beispielsweise Bedarf an Beratung und Begleitung haben, in Belastungssituationen sind. In den Familien soll unter anderem eine Alltagsstruktur aufgebaut, familiäre Ressourcen erarbeitet, gestärkt und stabilisiert und bei sozialen sowie ökonomischen Rahmenbedingungen entlastet werden. „Familien sollen darin gestärkt werden, ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen zu können. Die Hilfe soll auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können“, nennt Seip den rechtlichen Hintergrund, der in Paragraf 16 des Sozialgesetzbuches VIII geregelt ist.

Zwei Fachkräfte

Das Angebot wird an die Jugendhilfeträger Arbeiterwohlfahrt (Altkreis Hall) und Diakonie (Altkreis Crailsheim) angebunden, die sozialpädagogische Familienhilfe anbieten. Eltern können sich direkt bei den Trägern melden oder beispielsweise durch Beratungsstellen oder Anfragen über das Jugendamt vermittelt werden. Es dauert vier bis sechs Monate und in der Regel werde ein Hausbesuch mit zwei Stunden pro Woche von einer sozialpädagogischen Fachkraft des Trägers gemacht. Das Angebot starte 2019, brauche zwei volle Stellen, die an die Träger der sozialpädagogischen Familienhilfe angedockt werden. Kosten nach einer Kalkulation der genannten Träger: maximal 170 000 Euro pro Jahr.

Die Resonanz im Ausschuss ist positiv. „Es ist wichtig, dass diese Lücke geschlossen wird. Das Angebot kommt auch den Erziehungsberechtigten zugute, bevor sie vollends ausfallen und kann Selbstwertgefühl steigern“, sagt Kreisrat Siegfried Trittner (Freie). „Je verästelter die Hilfe, umso besser“, kommentiert Ulrike Römer (Grüne/ÖDP). „Bei der sozialpädagogischen Familienhilfe ist bereits etwas Schwerwiegenderes im Gange. Das neue Angebot setzt eine Stufe davor an. Wir müssen präventiv wirken“, sagt SPD-Kreisrat Rüdiger Schorpp. Jeder Euro sei da gut investiert, und es mache Sinn, das Angebot bei den Trägern Arbeiterwohlfahrt und Diakonie anzudocken. Diese seien gut vernetzt und hätten die fachliche Kenntnis sowie Erfahrung.