Ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelingt der Polizei in Walldürn. Eine Frau wird über vier Stunden von einem Anrufer unter Druck gesetzt. Sie händigt einem Mann, der sich als Polizeibeamter ausgibt, gegen Mitternacht 10.000 Euro aus.

Die Falle schnappt zu, da der Mann schon länger im Visier der Fahnder stand. Die Ermittler setzen fünf Personen fest, die nun in Haft sind, teilt die Polizei Heilbronn mit. Die potenziellen Täter gingen dabei genau nach der gleichen Masche vor, mit der auch viele Haller Anfang des Jahres konfrontiert wurden. Am Telefon gibt sich ein Mann als Polizist aus, warnt vor einem Überfall in der Umgebung. Er sagt, dass auch Bankbeamte nicht vertrauenswürdig seien und bietet an, auf Geld und Wertsachen aufzupassen.

Könnten die Tatverdächtigen in Walldürn auch Schwäbisch Haller betrogen haben? „Die Ermittlungen werden das zeigen“, berichtet Carsten Diemer, Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn. „Wir sind extrem froh, dass wir den Fahndungserfolg haben und eine ganze Gruppe fassen konnten. Das ist extrem selten.“ Wenn überhaupt, würde nur ein einzelner Abholer gefasst. Der gebe sich dann meist ahnungslos nach dem Motto: Ein Freund habe ihm gesagt, er solle ihm einen Gefallen tun und Geld bei einem Verwandten abholen. Aufgrund der Häufigkeit ebendieser Betrugsmasche in ganz Deutschland geht die Polizei davon aus, dass weit mehr als nur die fünf Tatverdächtigen aus Walldürn unterwegs seien. Seit Jahren warnt die Polizei regelmäßig vor Telefonbetrug. Allerdings: Es gebe weiterhin gutgläubige Bürger, die den perfiden Einschüchterungsversuchen nicht standhalten. So habe kürzlich eine Frau in Heilbronn 70.000 Euro abgehoben, einem Unbekannten übergeben und wollte das am nächsten Tag erneut tun. Diemer: „Die Frau wurde am Telefon so stark beeinflusst, dass sie den Tätern mehr Glauben schenkte als ihren eigenen Verwandten.“